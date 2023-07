En España, circulan aproximadamente 41 millones de tarjetas de crédito y 47 millones de tarjetas de débito, lo que demuestra su amplia aceptación en el país. Sin embargo, para muchos, estas tarjetas pueden convertirse en una fuente de preocupación financiera. Si bien tienen beneficios claros, como la comodidad de no depender del efectivo y la posibilidad de pagar a plazos, es crucial usarlas con responsabilidad para evitar endeudarse innecesariamente.

Los expertos advierten que fraccionar pagos recurrentes, como compras en el supermercado o facturas del gas, o transferir el crédito de la tarjeta a la cuenta corriente para pagar hipotecas, es un error. Este tipo de financiación puede resultar costosa, con intereses medios del 17,91%, y aumenta el riesgo de sobreendeudamiento. Una práctica más sensata es utilizar la tarjeta de crédito para compras diarias y optar por la modalidad de pago a fin de mes. Así, todo el dinero utilizado durante el mes se abonará de golpe y sin intereses al final o principios del siguiente mes.

Aprovechar descuentos y bonificaciones también es una estrategia inteligente, incluso si se paga a fin de mes. Algunas tarjetas ofrecen recompensas por ciertas compras, devolviendo un porcentaje del importe gastado en ciertas categorías. No obstante, es importante no abusar de esta ventaja y no realizar compras exclusivamente para obtener bonificaciones, ya que los intereses pagados podrían superar las recompensas obtenidas.

Otro aspecto relevante es verificar la modalidad de pago predeterminada al obtener una tarjeta de crédito. Algunos bancos emiten tarjetas con el pago aplazado activado por defecto, lo que implica pagar a plazos todas las compras. Es fundamental seleccionar la modalidad de pago adecuada para evitar problemas futuros.

Evitar retrasos en los pagos también es esencial. Las cuotas mensuales deben pagarse puntualmente, ya que cualquier retraso conllevará comisiones adicionales.

Además, muchas tarjetas de crédito incluyen seguros de accidentes, asistencia en viajes o protección para compras. Estos seguros pueden ser útiles en determinadas situaciones, por lo que es recomendable conocer las coberturas disponibles.

Por otro lado, el uso de tarjetas de crédito para sacar dinero de cajeros automáticos debe realizarse con precaución. Cada retiro implica asumir una deuda y el pago de comisiones. Es preferible recurrir a esta opción solo en casos de emergencia y entender claramente el coste total de la operación.