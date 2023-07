La empresa dedicada a las entregas ultrarrápidas a domicilio de productos de supermercados de Getir ha alcanzado un acuerdo con sus trabajadores para cerrar el expediente de regulación de empleo (ERE) que estaba negociando. La compañía de origen turco despedirá a la totalidad de su plantilla, 1.560 empleados, y dejarará de operar en España, según confirman tanto fuentes de la empresa como de los sindicatos. La firma también se retira de los mercados italiano y portugués y concentrará sus inversiones en otros países.

Getir es una empresa especializada en entregas ultrarápidas a domicilio. Su modelo de negocio consiste en llevarle la compra del super al cliente a casa en minutos. Su estructura se basa en una red de almacenes ubicados en las principales ciudades de España, como Barcelona, Madrid o Valencia, en los que guarda un catálogo de productos de supermercado. El cliente, a través de la aplicación de Getir, puede acceder a los mismos y los compra. Un repartidor parte del almacén hasta el domicilio del consumidor y en cuestión de minutos le hace entrega de los mismos.

Tras un mes de conversaciones, finalmente la dirección y las centrales han consensuado un paquete de indemnizaciones más allá del mínimo establecido por ley. Los repartidores saldrán 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades. El equivalente a un despido improcedente, que regirá para todos aquellos cesados con un sueldo igual o inferior a 40.000 euros año. Es decir, la mayoría de la plantilla, puesto que los repartidores cobraban algo por encima del salario mínimo interprofesional. Si el trabajador afectado tiene entre 55 y 62 años, se llevará un plus de 500 euros. Si tiene más de 62 años, un plus de 1.000 euros.

Para aquellos empleados con salarios superiores a 40.000 euros brutos al año, la indemnización será de 31 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades. Las centrales han apretado para incremantar las indemnizaciones más allá del mínimo legal, que en caso de un despido objetivo sería de 20 días por año, con tope de 12 mensualidades. También porque las antigüedades de los empleados de Getir son reducidas, puesto que la compañía lleva operando menos de dos años (desde septiembre del 2021). La extinción definitiva de los contratos será el 31 de julio y viene avalada por todas las centrales con representación (CCOO, UGT, USO y Fetico).

"Getir, la compañía pionera de la entrega ultrarrápida de la compra, ha anunciado su intención de retirarse de forma ordenada de España, Italia y Portugal. Al mismo tiempo, Getir está ultimando una ronda de financiación y seguirá operando en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Turquía, que generan el 96% de los ingresos de la empresa", ha publicitado la empresa en un comunicado.

Getir abandona España después de no alcanzar un escenario de rentabilidad. El año y medio que lleva operando aquí ha sido a pérdidas y desde la dirección justifican que no han logrado la financiación necesaria para seguir invirtiendo y así alcanzar ese escenario de rentabilidad. Fuentes sindicales explican que durante la negociación intentaron que la compañía mantuviera abiertos aquellos centros con más potencial de dejar beneficios en el corto plazo, para así salvar parte de los puestos de trabajo. No obstante y pese a que desde la dirección alimentaron la posibilidad de evitar un cierre total en España, finalmente Getir dejará de operar en todo el país.