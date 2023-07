Sanción "muy grave" a Mango por boicotear sus primeras elecciones sindicales

La empresa téxtil Mango ha recibido una propuesta de sanción "muy grave" por parte de la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña por boicotear las elecciones sindicales en su centro de Lliçà d'Amunt (Vallès Occidental). La 'policía laboral' ha considerado acreditado que la corporación vulneró la libertad sindical de sus trabajadores y por ello le ha impuesto un pago de 30.000 euros, según ha podido saber EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

La autoridad laboral responde así a la persecución sindical, avanzada por este medio, mediante la cual cargos intermedios de la compañía coaccionaron a empleados y confeccionaron listas con la ideología de 365 de sus trabajadores y qué pensaban votar en los comicios para escoger a sus representantes sindicales. "Todo ello supone vulnerar el carácter libre y secreto del voto", determinan los inspectores. Mango, a preguntas de este medio, afirma no haber recibido la notificación formal de la sanción.

"Si se trabaja votará a Fetico" (sindicato alternativo con presencia en el sector de los servicios). "Posiblemente abierta a escuchar sin recelo". "Dudoso". "Le parece bien todo, no se ha sentido en ningún momento coaccionada, parece que está al lado de UGT y no quiere cambiar". "No mostró mucho interés por votar". “Se jubila este verano. En principio nos apoya lista Fetico”. Son algunas de las observaciones apuntadas por los responsables en esa 'lista negra', destapada por este medio.

El pasado 21 de junio tuvieron lugar las primeras elecciones en un centro de trabajo de Mango. La empresa, propiedad de Isak Andic y con más de 6.000 empleados en toda España, carecía hasta la fecha de representación sindical alguna. En el centro de Lliça d'Amunt se celebraron los primeros comicios, una vez la UGT de Cataluña logró formar lista -por primera vez en 39 años de la compañía- y presentarse. Fue entonces cuando desde la central denunciaron persecución por parte de cuadros intermedios de la compañía a sus candidatos.

Doble investigación

Encargados de personal confeccionaron una lista, en la que dejaban constancia de entrevistas realizadas a 365 trabajadores -de una plantilla de 869 personas- y que reflejaban presiones realizadas a varios de ellos para que cambiaran de parecer o acabaran decantándose por el otro sindicato participante en los comicios, Fetico. Desde dicha central, en aquel momento, negaron a EL PERIÓDICO haber participado de dichas operaciones. Días después, uno de esos cargos intermedios que participó en la confección de dicha lista renunció "por motivos personales" a encabezar una de las listas para entrar en el nuevo comité de empresa.

La empresa, tras la denuncia publicada en este medio, inició una investigación interna a través de la consultora externa Deloitte. Mes y medio después de conocerse los hechos, la Inspección de Trabajo de la Generalitat ha notificado a las partes el fin de su investigación oficial. En la misma considera acreditado la vulneración de la libertad sindical y por ello ha interpuesto dos propuestas de sanción contra Mango. La vulneración de derechos sindicales tiene la calificación "muy grave", la máxima graduación que un inspector de Treball puede dar a una actuación.

Finalmente la UGT de Cataluña ganó las elecciones sindicales del pasado 21 de junio, obteniendo un total de 344 votos y 13 representantes sindicales. La otra candidatura, Fetico, obtuvo 207 votos y 8 delegados. Además de la sanción por vulnerar la libertad sindical, Mango también ha sido reprendida por carecer de un plan de igualdad registrado, algo obligatorio para toda empresa de dicho tamaño desde 2019.