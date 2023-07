La patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, Pimec, ha reclamado al próximo Gobierno que salga de las elecciones generales del 23 de julio que cambie el calendario laboral y que todos los festivos entre semana pasen a los lunes, con el fin de compactar mejor los días de libranza con los fines de semana, evitar parones y así mejorar la productividad. En países como Reino Unido está es una práctica ya instaurada desde hace años, a excepción de Navidad y Año Nuevo -que se mantienen como festivos caigan el día que caigan, el resto de festividades se corren al lunes más cercano-.

La entidad presidida por Antoni Cañete ha elaborado un documento de 251 propuestas dirigidas al nuevo Ejecutivo para modificar la legislación en materia de morosidad, representitividad empresarial, formación de trabajadores o política energética, entre otros. Y uno de los campos en los que pretende cambios la organización patronal es en el del calendario laboral.

El calendario laboral del año 2023 en Cataluña tiene un total de 15 festivos. Y si bien muchos de ellos caen en lunes o viernes, lo que no rompe el ritmo de trabajo durante el resto de semana, sí que hay una parte de dichas libranzas que caen entre semana. Este año, por ejemplo, es el caso del 15 de agosto -festividad de la Asunción de la Virgen- que cae en martes. O el 1 de noviembre -Todos los Santos-, que cae en miércoles. O el puente de la Constitución, que cae en miércoles 6 de diciembre y viernes 8 de diciembre. La propuesta de Pimec es mover todos esos festivos y colocarlos en el lunes posterior o anterior a la efeméride.

La fijación del calendario laboral es competencia primero del Ministerio de Trabajo y luego, en referencia a los festivos locales, de las comunidades autónomas.

Aumentar la productividad -una asignatura pendiente desde hace años de la economía española- es una de las banderas de la patronal Pimec. En ese sentido, la organización aboga por "establecer un Pacto para la productividad que permita resolver el grave problema que tiene España, en especial en la época postcovid. Este pacto tiene que afrontarse desde la concertación social", afirma en su manifiesto.

Aumentar los periodos de prueba

Otro cambio que sugiere en materia de condiciones de trabajo es el aumentar los periodos de prueba de las nuevas contrataciones, en beneficio de las empresas y detrimento de los trabajadores. Actualmente la duración máxima de un periodo de prueba, mediante el cual la empresa puede despedir al trabajador de manera unilateral y no justificada, oscila entre los dos y los seis meses, dependiendo del tipo de profesional contratado. Ampliarlo es una de las reclamaciones que la patronal dirige al nuevo Gobierno, si bien no concreta cuánto querría extenderlo.

Actualmente una empresa y un trabajador pueden decidir cada uno romper su relación contractual de manera unilateral durante el inicio de la misma. Habitualmente es la compañía que, si un empleado recién fichado no le encaja, decide prescindir de él. Dicho periodo permite no justificar causa y no tener que pagar indemnización alguna. En la actualidad, si el convenio colectivo no determina un plazo inferior, dicho periodo es de dos meses para trabajadores que no sean técnicos titulados y estén empleados en empresas de 25 o más trabajadores, de tres meses para trabajadores que no sean técnicos titulados y estén en empresas con menos de 25 trabajadores. o de seis meses en el caso de técnicos titulados, estén empleados en una gran o pequeña empresa.

En aras de "aumentar la competitividad del factor trabajo en las empresas", Pimec "aumentar", sin decir cuanto, dichos periodos, debido a la creciente especialización de tarea y el aumento de la complejidad de las mismas", según recoge el documento publicado.