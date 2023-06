Pescanova aprueba sus últimas cuentas en solitario antes de pasar a manos de Canadá

Ejercicio fiscal 1 abril de 2022 - 31 de marzo de 2023. Será el último por el que haya transitado Pescanova en solitario desde 1960, cuando los empresarios José Fernández López y Valentín Paz Andrade fundaron una compañía que ha sido –en lo bueno y en lo malo– emblemática desde sus comienzos. Con la congelación de pescado a bordo, la explotación de nuevos caladeros, los buques factoría, las sociedades mixtas, las redes de distribución de productos por carretera, una marca incorruptible, un rescate antiUnilever (con Manuel Fraga) o una quiebra colosal. Derrumbe, este último, que la ha traído hasta aquí, renombrada como Nueva Pescanova y en manos de una entidad financiera. El 16 de junio celebrará una junta de carácter ordinario y extraordinario, como ha informado a sus accionistas. Después pasará a manos de una multinacional canadiense, Cooke Inc., que tomará el 80% del capital por un importe final que está ahora en fase de negociación. Así que el 16 de junio será jornada de despedidas: de una Pescanova sin tutela de New Brunswick y Glenn Cooke, y del que ha sido su consejero delegado en los últimos siete años. Ignacio González ya no será empleado de la pesquera el día 17.

La asamblea será telemática y en ella no se abordará, al menos formalmente, la transacción. Según figura en la orden del día, los socios –Abanca ostenta casi el 98% de las acciones– someterán a examen las cuentas anuales consolidadas, la propuesta de aplicación del resultado, la gestión del consejo de administración o el nombramiento del auditor. Entre enero y diciembre de 2022, Nueva Pescanova obtuvo números rojos por casi 60,5 millones de euros, con un Ebitda que rondó, según fuentes del mercado, los 20 millones. Un mal balance que aspira a revertir en manos de su futura propietaria, de quien espera una fuerte inyección de liquidez para compensar la falta de inyecciones de los últimos años, cuantificada en 285 millones de euros. También validará operaciones de financiación intragrupo, que previsiblemente asumirá la entidad que preside Juan Carlos Escotet. De inicio, fuentes tanto del entorno de Pescanova como de Abanca y Cooke estimaban que el cierre de la operación de venta quedaría consumado a mediados de este mes de junio. De hecho, el patrón del 'holding' canadiense, que ya estuvo en Vigo en abril nada más sellar un acuerdo de negociación exclusiva por la compra, tenía programado retornar a Galicia en las mismas fechas para zanjar la transacción. Tendrá que esperar. Empresarios de la industria anticipan que “todavía faltan algunas semanas” para poder darla por cerrado. Será entonces cuando Nueva Pescanova deberá volver a convocar a sus accionistas, en sesión extraordinaria, para ratificar el traspaso del 80% del capital. González ya no participará de esta decisión. “Cooke continúa con la evaluación de los activos pero ya abordan el tema del precio”, exponen fuentes próximas a las negociaciones. La filial Camanica, de Nicaragua, con mayores problemas de continuidad No todas las actividades integradas en el perímetro de la pesquera gozan de las mismas condiciones de rentabilidad, ni del máximo interés de Cooke. De acuerdo a las últimas cuentas disponibles (hasta marzo de 2022), una decena de filiales sufrieron pérdidas. Destaca Camarones de Nicaragua (Camanica), ubicada en Chinandega, con más de 16,7 millones de euros en negativo. Es una de las subsidiarias dedicadas a la cría y engorde de langostino vannamei, especie clave para el negocio tanto de Pescanova como de Cooke, con una gran demanda en los mercados de Europa y Estados Unidos. En Centroamérica la gigante de Canadá ya opera a través de la firma Seajoy, con instalaciones en Ecuador, Honduras y también Nicaragua. Promarisco, filial de Pescanova en Ecuador, se anotó en el mismo periodo unos beneficios de más de 8,75 millones de euros. La falta de 'stakeholders' y experiencia de Cooke en caladeros africanos también genera interrogantes respecto a la integración de Novanam (Namibia) o Pescamar (Mozambique) en el futuro grupo. La flota ha sido parcialmente renovada, con seis buques construidos en Armón Vigo para ambos caladeros. Pero las aspiraciones de la compañía de alcanzar la neutralidad de carbono para 2040 requerirán de una profunda estrategia de nuevas construcciones. La salida del CEO, por motivos únicamente personales, obligará a Cooke a fichar a un responsable para Pescanova o a derivar a algún ejecutivo propio. Las responsabilidades de Ignacio González las asumirá de manera interina el actual presidente del consejo, José María Benavent, procedente del ámbito financiero y de confianza de Escotet. En todo caso, un equipo de transición acompañará durante un periodo aproximado de un año a los de Glenn Cooke, para facilitar la integración y la digestión de la que será la mayor compra de su historia. La compra de Pescanova coincide además con tres transacciones de calado lideradas desde New Brunswick: Morubel (Bélgica), Tassal (Australia) y Slade Gorton (EE UU).