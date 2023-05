El Gobierno ha anunciado el calendario de pago para la ayuda de 200 euros en abril. Millones de ciudadanos en España están a la espera de recibirla, pero algunos ya han tenido el dinero en sus cuentas desde el 3 de abril, cuando se realizaron los primeros pagos.

El último pago del que se tiene constancia es de la semana del 17 de abril, pero si aún no la has recibido, no te preocupes. La Agencia Tributaria asegura que "el plazo para ingresar la ayuda es de 3 meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar el formulario". Por tanto, "siendo el último día de plazo para solicitar la ayuda el 31 de marzo de 2023, el plazo para que sea ingresada será el 30 de junio de 2023".

La intención original del Gobierno era automatizar todo el proceso de revisión de requisitos y pagos. No obstante, se están revisando cuidadosamente las condiciones de cada solicitante antes de realizar los pagos correspondientes. El año pasado, el Gobierno lanzó otra línea de ayudas de 200 euros, pero solo 599.081 personas de los 2,7 millones de posibles beneficiarios las recibieron.

La Agencia Tributaria afirma que se consideran las rentas y patrimonio del solicitante, así como la situación de su cónyuge, hijos menores de 25 años y ascendientes hasta segundo grado que convivan en la misma vivienda.

El cheque de ayuda de 200 euros está destinado a hogares vulnerables, incluyendo a aquellos con ingresos anuales inferiores a 27.000 euros. El patrimonio familiar no debe superar los 75.000 euros, excluyendo la vivienda habitual. Se les exige a los solicitantes que residan en España y que no sean pensionistas ni receptores del Ingreso Mínimo Vital. Los administradores de sociedades mercantiles que cesaron sus actividades en 2022 tampoco pueden solicitar la ayuda.

La ministra de Hacienda espera que la ayuda de 200 euros alivie la carga económica del aumento de precios y proteja a los hogares más vulnerables, contribuyendo al sostenimiento de la cesta de la compra. Aunque no se han revelado detalles sobre el número de solicitudes, algunos medios informaron de que hubo menos peticiones de lo esperado debido a la necesidad de tramitarla de forma telemática y a la obligación de declararla a la Agencia Tributaria.