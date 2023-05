Las 5 claves de los datos del paro de abril del 2023

De la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pasando por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El consenso entre la clase política de que abril ha sido un mes histórico para el empleo es prácticamente transversal.

Más allá de la opinión política de cada uno, los datos actualizados este jueves por el Gobierno reflejan registros sin precedentes, con récord en la creación de empleo. España escala hasta los 20,6 millones de trabajadores en activo, nunca antes habían habido tantos ocupados de forma simultánea. La recuperación del turismo y la entrada en los meses de calor aúpan un crecimiento apuntalado también en sectores menos estacionales.

No obstante, ello no es incompatible con tener los datos de paro más altos de la Unión Europea o que no todo el empleo indefinido que se crea es a tiempo completo, entre otros. Aquí las cinco claves de un mes de abril "histórico" para el empleo.

Empleo: Primavera de récords

El 2022 no acabó bien. Frenazo en la creación de ocupación, mayor del previsto y alarmas disparadas. El peligro de que el desgaste de la inflación y el auge de los tipos de interés hicieran mella en el resistente mercado laboral daba paso a un 2023 incierto. No obstante, y pese a que enero tampoco acabó de convencer, el empleo vive actualmente instalado en un momento dulce. Tras el récord batido en marzo, con 206.000 nuevos empleos creados, abril ha superado dichos registros y deja un balance positivo de 238.436 trabajadores en activo más, hasta un total de 20,6 millones de ocupados. Nunca antes en un mes de abril, ni siquiera en el 'boom' previo a la crisis del ladrillo, se había creado tanto empleo ni había habido tantos afiliados a la Seguridad Social al mismo tiempo.

En este mes de abril el motor del empleo ha sido la hostelería, entre los refuerzos para las vacaciones de Semana Santa y los que apuntan a las de verano. El sector ha dejado atrás los fantasmas de la crisis covid, así como otros ramos especialmente afectados en su día por las restricciones sanitarias, como espectáculos, juegos de azar o transporte aéreo. No obstante, al Gobierno le gusta destacar que uno de cada cuatro empleos creados tras la pandemia se localiza en sectores de alta productividad, como informática o telecomunicaciones y actividades científicas y técnicas.

Paro: Sigue siendo la asignatura pendiente

El paro es la asignatura pendiente del mercado laboral español. "Da igual cuando leas esto", como reza el 'meme'. Las empresas contratan personal a marchas sin precedentes, si bien ello reduce a menor ritmo las altas tasas de paro que siguen caracterizando a España. En abril el número de parados bajó en 73.890 personas, hasta un total de 2,7 millones de parados. Es la cifra más baja desde 2008, pero sigue siendo la más alta de toda la Unión Europea. A nivel de género, el paro entre los hombres (-10,2%) se está reduciendo a un ritmo interanual casi el doble de intenso que entre las mujeres (-6,1%).

Así como en términos de ocupación, ni España ni Catalunya nunca habían tenido tantos ocupados, a nivel de desempleo todavía están en la pantalla previa a la crisis del 2008. Les cuesta horrores bajar sus tasas, especialmente reenganchar al colectivo de parados de larga duración. Es decir, aquellas personas que llevan más de un año buscando empleo sin éxito. Según la EPA, otro indicador, cuatro de cada 10 parados están en dicha situación.

Un año de plena vigencia de la reforma laboral

La reforma laboral ha ido desplegando sus efectos progresivamente. El Gobierno, la patronal y los sindicatos la pactaron en diciembre del 2021, entró en vigor en enero del 2022, aunque hasta abril no venció el periodo de adaptación brindado a las empresas en cuanto a nuevas fórmulas de contratación. Un año después de esa plena vigencia, su impacto en el mercado laboral es manifiesto. España ha pasado de tener 11 millones de trabajadores fijos antes de la reforma a 13,8 millones. Y es que ahora alrededor de la mitad de los nuevos contratos firmados son fijos, frente al 10% de antes de la norma.

¿Son todos esos contratos fijos y a tiempo completo? No, parte de lo que antes era temporal ahora ha migrado a la figura del fijo discontinuo, que trabaja unos meses al año y otros está en suspensión. No trabaja, pero tampoco figura en las estadísticas del paro. No obstante y pese a la fuerte irrupción de esta figura o el aumento de la contratación parcial, la gran mayoría de los fijos son fijos a tiempo completo. Según las últimas estadísticas, tres de cada cuatro son indefinidos a jornada completa.

Alerta entre el colectivo de autónomos

El empleo autónomo no atraviesa horas boyantes, pese a que este abril ha salido de los 'números rojos' en cuanto a ritmo de creación de ocupación. Desde enero que en España había menos autónomos que el mismo mes del año pasado, lo que indicaba una dinámica de contracción y no pasaba desde la Gran Recesión. No obstante, abril ha roto esa tendencia -más adelante se podrá ver si es un paréntesis o un cambio de ciclo- y la evolución interanual vuelve a ser positiva. Según los datos de abril, hay 3,3 millones de afiliados al RETA dados de alta.

El colectivo está adaptándose a la crisis de precios y, a la vez, al nuevo sistema de cuotas, que pasa a gravar a los autónomos en función de sus rendimientos netos. Habrá que ver durante los próximos meses como reacciona el colectivo y si parte de los trabajadores, al no poder aferrarse a la cuota mínima, prefiere darse de baja si le vienen mal dadas.

Cataluña crea 2,5 veces más empleo en abril que Madrid

Tanto el 'conseller' de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, como la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, han salido a felicitarse por los datos de abril. Los números objetivos dicen que entre las dos locomotoras económicas de España, Cataluña superara con rotundidad pero coyunturalmente a Madrid. Si la primera aportó 38.626 nuevos ocupados, Madrid se limitó a 15.280 nuevos trabajadores en activo, 2,5 veces menos.

"Nos sirve para confrontar modelos", ha afirmado el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent. Entre el catalán, basado en "poner a los trabajadores en el centro de nuestras decisiones", versus el de Madrid, "neoliberal, de la barra libre y el sálvese quien pueda", ha valorado.

No obstante, ampliando el foco y haciendo una comparativa interanual, en el último año la capital del Estado ha ganado 142.177 nuevos ocupados, frente a los 113.627 de Cataluña."[El de Madrid] puede generar determinadas cifras, pero no tiene las consecuencias a largo plazo que tienen el modelo catalán", ha matizado Torrent. De momento Cataluña tiene 100.000 ocupados más que la capital y es la autonomía con más población ocupada. "Madrid con ganas", ha tuiteado Ayuso.