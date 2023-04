Encontrar un piso de alquiler adecuado a un precio razonable puede ser una tarea agotadora y costosa que en muchas ocasiones se traduce en meses buscando en diferentes sitios web para encontrar un hogar que se ajuste a las necesidades y el presupuesto que tengas, además de las decenas de visitas que pueden llegar a hacerse a diferentes propiedades.

Es pasado mes de abril se llegó a un acuerdo, después de muchas negociaciones, sobre la nueva Ley de Vivienda en España. Esta, además de incluir medidas para ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios o la limitación de los precios del alquiler en “zonas tensionadas”, prohíbe que las agencias inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos por sus servicios. En cambio, cualquier pago deberá ser realizado por los propietarios del inmueble que han contratado a la agencia para alquilar su propiedad.

Esta prohibición elimina la práctica común de exigir a los arrendatarios que paguen un mes de fianza como compensación para la agencia inmobiliaria que ayuda a cerrar el contrato de alquiler. La eliminación de este pago adicional puede ayudar a que más personas tengan acceso a los alquileres, especialmente a los jóvenes que suelen tener presupuestos más ajustados.

La nueva ley también establece que los propietarios no podrán aumentar las rentas de alquiler mediante la inclusión de nuevos gastos que no se acordaron previamente en el contrato de alquiler. Esto ayuda a garantizar que los inquilinos no se vean obligados a pagar por costos de comunidad, tasas de basura u otros gastos no atribuibles a ellos.

Así, la nueva Ley de Vivienda tiene como objetivo proteger los derechos de los arrendatarios y reducir los costos asociados con la búsqueda y el alquiler de una propiedad.