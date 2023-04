Las postoras de Pescanova ganan músculo en espera de la resolución final de la venta

No hay ninguna operación sobre la mesa, a nivel global, de la dimensión y relevancia de la venta de Nueva Pescanova. La operación trasciende los muros de la multinacional de Chapela y, cualquiera que sea el desenlace, dará un vuelco al statu quo de la industria de elaborados de productos del mar: se reforzarán actores del sector en detrimento de otros, se habrán de ejecutar desinversiones y el modo en que se encaje a nivel financiero –tanto para la o las empresas resultantes como por el precio que se acuerde– marcará el camino de futuras transacciones. Además, el escenario ahora es muy distinto al de otros precedentes, como el de la venta de la conservera Hijos de Carlos Albo, las dos de Grupo Iberconsa (Portobello y Platinum) o la entrada de los March en Profand, con los tipos al 3,5% y una inflación persistente. Un torbellino total sobre el que las dos postoras del grupo que preside José María Benavent no solo guardan silencio y trasladan mensajes de tranquilidad, sino que no ha interrumpido sus agendas. Cooke Inc. y el fondo Platium Equity, propietario de Iberconsa a través de la mercantil Bering IV Congelados, han sellado operaciones de relevancia en la última semana. La primera, con la ampliación de su actividad acuícola en Canadá y las negociaciones para formalizar la adquisición de la norteamericana Slade Gorton; la segunda, con la toma de control de la también estadounidense Tarter Farm and Ranch Equipment.

El negocio de la cría de salmón es la génesis de Cooke, que inició su andadura hace casi 40 años bajo la marca Cooke Aquaculture. Sí tiene actividad extractiva –es dueña de Wanchese, por ejemplo, que construye un 'scalloper' o pesquero para vieiras en Armón Vigo de 51 metros de eslora–, pero su ADN es principalmente acuícola. El 3 de abril recibió el visto bueno ambiental del gobierno de New Brunswick para la instalación de una granja presupuestada en 72 millones de dólares canadienses (48,7 millones de euros, al tipo actual de cambio) en la bahía Passamaquoddy. Será una planta que tomará agua del mar a través de dos emisarios y que será de la clase post-smolt. La 'esmoltificación' es el proceso en el que un salmón se adapta fisiológicamente para vivir en agua salada, y en acuicultura el tamaño promedio de estos 'smolts' rondaban los 100 gramos antes de ser trasladados a tanques en el mar. Una instalación como esta de Cooke retardará ese traslado, acortando el periodo en el que el pez engorda en agua salada. Las investigaciones han probado una mayor resistencia de esta especie a enfermedades con este proceso 'post-smolt'. Es un cambio trascendental para la industria, dado que la cría tradicional de salmónidos en cautividad requería de hasta 18 meses para alcanzar un tamaño de 4,5 kilos, con gran consumo de capital circulante. Además, la misma Cooke ha invertido en lo que va de año casi 50 millones de euros más en un nuevo criadero en Pennfield y en la ampliación de instalaciones de St. George, en ambos casos en el condado de Charlotte. Y está en fase de preparación de la compra de Slade Gorton, una de las principales referencias en la comercialización de productos del mar en Estados Unidos y gestionada por la quinta generación de la familia fundadora. Fue el 14 de marzo cuando Cooke notificó el acuerdo de adquisición vinculante: “Aprovecharemos la experiencia, innovación y profundo compromiso por los que Slade Gorton es tan respetado [...] y ayudaremos a nuestros clientes a aumentar el consumo de productos del mar”, enfatizó el director ejecutivo del grupo, Glenn Cooke. La operación de Platinum Equity no tiene nada que ver con el mundo de la pesca, y de hecho el portfolio de este fondo es de lo más heterogéneo: controla Iberconsa pero también el equipo de baloncesto Detroit Pistons, la editorial McGraw Hill o la gestora de residuos Urbaser. En suma, tiene unos 33.000 millones de euros en activos bajo gestión. Ahora acaba de adquirir la mayoría del capital de Tarter Farm and Ranch Equipment, especializada en equipamiento agrícola, en acuerdo con los herederos de la familia fundadora. No trascendieron detalles económicos de esta operación, divulgada también el 3 de abril por el gigante financiero. Entretanto, el tupido velo de confidencialidad sobre las negociaciones se ha extendido con mayor profusión en Nueva Pescanova y su mayor accionista, Abanca, quien ha asumido en solitario el grueso del respaldo financiero de la pesquera. El 'pool' bancario que había participado en el último préstamo sindicado requirió avales del banco gallego para dar continuidad a esta relación –el préstamo vencía a finales del pasado mes de marzo, por importe conjunto de 150 millones–, pero la petición le fue rechazada. “Pagaron religiosamente, ahora estamos fuera”, zanjaron fuentes financieras. Más granjas... y repliegue de Chapela Acuidoro, subsidiaria de la compañía acuícola Stolt Sea Farm, ha remitido a la Xunta la documentación ambiental para su proyecto de ampliación de la planta de lenguados de Cervo (Lugo), con la que doblará la producción. A día de hoy, según figura en el documento, la producción anual de lenguado en estas instalaciones ronda las 550 toneladas anuales. Esta actuación, presupuestada en algo más de cuatro millones de euros, permitirá a la compañía el arranque de una fase dos para esta especie, con el objetivo de alcanzar una capacidad productiva de otras 468 toneladas anuales. Los siete nuevos tanques se construirán dentro del espacio que ya ocupa Acuidoro en la costa lucense. Además de lenguado, en Cervo cría y engorda rodaballos, con otras 1.300 toneladas anuales de producción. Stolt doblará la producción de lenguado en Cervo, en una apuesta por la acuicultura que siempre había liderado, en el pasado, Pescanova Esta última especie también se cultiva en instalaciones de Nueva Pescanova, que cuenta en Xove con 900 tanques de engorde y 63.000 metros cuadrados totales de superficie. Su capacidad es muy superior a la de Acuidoro, con 2.800 toneladas. Es el punto desde donde la multinacional comercializa rodaballos, después de prescindir de la macrogranja de Mira (Portugal). Esta apuesta por la acuicultura es acorde a la tendencia global, dados los recursos finitos de la pesca salvaje, y también está calando en más firmas gallegas. Como Profand, que se adjudicó los activos de cría y engorde de la desaparecida Isidro 1952 (Isidro de la Cal), además de tomar el control de la griega Kefalonia Fisheries (dorada, lubina y corvina) y ha lanzado una iniciativa para explorar la cría de pulpo junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).