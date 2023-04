Bruselas descarta ahora un veto generalizado al arrastre en las áreas marinas protegidas

Las sensaciones son idénticas: "Desconfianza y preocupación". Así se desprende de las impresiones trasladadas a Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, por parte de distintos representantes de la pesca gallega, española y europea. No se creen que, solo mes y medio después de que Bruselas oficializase el veto al arrastre en todas las áreas marinas protegidas, una restricción planeada para el 30% de las aguas comunitarias en 2030, la propia Comisión Europea haya "reculado" en tal intención. Tampoco que ahora afirme que el 'Plan de Acción' impulsado en febrero vaya a ser sin "objetivos vinculantes" ni "legislación", sino "una invitación al diálogo" como dijo este lunes el portavoz de Pesca de la CE, Adalbert Jahn, cuando hace cuatro semanas su directora general de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva, advirtió que se podrían abrir procedimientos de infracción contra los países que no acatasen la medida. ¿La diferencia entre unos y otros argumentos? También coinciden. El rechazo "rotundo y unánime" de España, Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea (UE) a una normativa que obvia su profundo impacto socioeconómico.

El panorama actual, en medio de la polémica prohibición de la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Norte, desde luego que no invita a la esperanza respecto a la nueva iniciativa del Ejecutivo comunitario...Y es por eso que no convence al sector lo que el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, trasladó al secretario de Estado del Mar de Francia, Hervé Berville, en su reunión del pasado domingo; en la que dijo que únicamente quiere fijar "una hoja de ruta" para "proteger los ecosistemas y hacer las pesquerías más resilientes".

A ojos de Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), da la sensación de que la Comisión Europea está dando marcha atrás, pero sobran palabras y faltan actos. "Nos alegra ver que Bruselas ha lanzado este mensaje, pero nos sigue preocupando el asunto. Lo mejor es que retiren directamente el 'Plan de Acción' y así evitamos malas interpretaciones. Sabemos que las campañas de los ecologistas van a seguir y las intenciones de la CE ya veremos cuales son”, apuntó este martes en declaraciones a este periódico, evidenciando que se han "excedido" en sus competencias al intentar acabar con el arrastre: "Un motor económico de muchísimos puertos del país".

"Sin el arrastre no serían viables muchas fábricas de hielo, lonjas o comercializadores. Y eso da la sensación de que no se ha tenido nunca en cuenta", destacó asimismo, explicando que la decisión de eliminar esta práctica en todas las áreas marinas protegidas a partir de 2030 no responde a criterios científicos. "No hay nada que confirme que sea necesario, sobre todo sabiendo que donde hay ecosistemas marinos vulnerables ya está prohibida esta pesquería", agregó el también presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) y de la patronal europea Europêche.

De la misma opinión es el director gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, que evita dar credibilidad al cambio de rumbo de la Comisión Europea. "Hay un doble discurso y según quien sea el público dicen una cosa o dicen otra, lo cual demuestra que hay bastante mala fe en la forma de actuar", denunció, asegurando que todo esto puede pasarle factura al Ejecutivo comunitario de cara a las próximas elecciones: "Vamos a ver qué pasa, porque desde luego que el sector está tomando buena nota de todo esto. Y no es una amenaza, es una realidad".

Tras expresar su malestar, resaltó que "la pesca del arrastre es su objetivo, pero esto va más allá y se trata de un ataque en general a toda la pesca", mostrando un pensamiento que también comparte Jesús Lourido, gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Celeiro (OPP-77) y secretario de la Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros (EAPO). A su parecer, “la CE se ha encontrado con una oposición política muy fuerte a las barbaridades que planteaba”, lo que le ha llevado a reformular públicamente su 'Plan de Acción'.

Pese a todo, considera que Bruselas "va a seguir intentando conseguir ese objetivo, la fijación que tienen de acabar con la pesca de arrastre o con la pesca de fondo en general" y hace hincapié en su total "desconfianza" a lo contrario, salvo que llegue con hechos. "No es más que una maniobra, porque ellos ya tendrán pensado en su agenda darle la vuelta", señaló, recordando que artes fijas como el palangre todavía siguen luchando contra la prohibición a la pesca de fondo en las 87 zonas del Atlántico Norte –recurso mediante– pese a ser totalmente "sostenibles".