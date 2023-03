Realizar las tareas domésticas y mantener la casa limpia son trabajos esenciales que, a menudo, no son remunerados a menos que se contrate a una persona externa para realizarlos. Además, estas labores están generalmente asociadas con mujeres, según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En España, las y los amos de casa enfrentan una situación difícil, ya que no tienen ingresos suficientes para mantenerse si se dedican exclusivamente a las tareas del hogar y no tienen otra fuente de ingresos. Por eso, el Estado ha implementado medidas para ayudar económicamente a las personas que se dedican a estas labores.

Renta de Inserción Activa

Para aquellas personas que se dedican a las tareas del hogar y necesitan una ayuda económica, el Estado ofrece la Renta de Inserción Activa (RAI), la cual asciende a 560 euros al mes y puede recibirse durante un máximo de 11 meses. Sin embargo, es importante destacar que no todas las personas pueden pedirla, ya que se deben cumplir ciertos requisitos previos.

Entre estos requisitos se encuentra el no haber dispuesto previamente de la Renta de Inserción Activa, la media de ingresos de los miembros de la unidad familiar menor de 26 años no puede superar el 75% del sueldo mínimo interprofesional (SMI) de 1.080 euros, los ingresos propios no pueden ser superiores al 75% del SMI y se debe estar desempleado. Además, no pueden solicitarla las personas mayores de 65 años.

A pesar de estos requisitos, solicitar la Renta de Inserción Activa es un proceso sencillo que puede ayudar a muchas personas en su situación.

Cómo solicitar la Renta de Inserción Activa

Para solicitar la Renta de Inserción Activa existen dos opciones: de manera presencial en el SEPE tras solicitar cita previa, o de forma online a través del botón de 'Acceso Solicitudes', para lo que será necesario disponer de certificado digital o Cl@ve PIN.

En ambos casos, se deberán completar los datos requeridos y esperar a la respuesta, que podría tardar hasta un mes.