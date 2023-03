Abanca apura la venta de Nueva Pescanova: Iberconsa preludia una negociación formal

Un cuaderno de venta está pensado como una carta de presentación de una empresa que, por la razón que fuere, busca participar en una operación de fusión o venta. No está regulado su contenido, así que los hay con más o menos información sobre los estados financieros, proyectos, cuota de mercado o de la propia industria en la que opera. Y no son públicos: su contenido es confidencial –en los denominados 'teaser' o de perfil ciego se puede ocultar hasta el nombre de la empresa en venta– y se remiten a un grupo de destinatarios seleccionado de forma quirúrgica. El cuaderno de venta de Nueva Pescanova circula hace semanas y su contenido encaja a tres potenciales compradoras, como avanzó Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica: Cooke Inc. (Canadá), Red Chamber (Estados Unidos) y la viguesa Iberconsa, propiedad del 'private equity' norteamericano Platinum. La última es la opción predilecta; en la compañía de Teis ya preludian que deberán gestionar una integración de récord. “Tenemos que hacerlo bien”, apuntan fuentes próximas a este grupo. Será en la negociación formal cuando han de atarse todos los cabos, económicos y corporativos, que alumbrarán previsiblemente la mayor pesquera de España.

El consejo de administración de Abanca, titular de un 97,76% del capital de la pesquera, se reunió el lunes en sesión ordinaria. Sobre la mesa figuraban esas tres vías de desinversión, aunque solo una, la de Platinum, garantiza la continuidad del centro de decisión de la multinacional en suelo gallego. Su participación en Nueva Pescanova está consolidada por integración global; a 30 de septiembre de 2022, le aportaba un volumen de pasivos superior a los 726 millones de euros (632,7 a coste amortizado). El objetivo es rebajar su participación por debajo del 50%, lo que le permitiría retirar esta partida de balance. Y cumplir además con el supervisor bancario español, a quien, según fuentes financieras, hubo de entregar una hoja de ruta sobre su calendario de salida del accionariado. Desde la entidad que preside Juan Carlos Escotet han eludido valorar el avance de esta operación a preguntas de este periódico. La confidencialidad, también de cara al ejecutivo autonómico o los accionistas minoritarios, es absoluta. También en Iberconsa, donde sí han dejado 'permear' un mensaje de tranquilidad a la plantilla. En Chapela, por ahora, no se ha convocado a los representantes de la plantilla. Nueva Pescanova cerrará el ejercicio fiscal este 31 de marzo, con lo que las cifras que están sobre la mesa de momento son proforma. Con todo, distintas fuentes del sector coinciden en que la rentabilidad de la pesquera se ha resentido en el último ejercicio, hasta el entorno de los 20 millones, después de haber alcanzado un Ebitda de 80 millones de euros en 2021. Este indicador es el que sirve de referencia, normalmente, para establecer el precio en una transacción de estas características. De modo que no se alcanzarán los 512 millones de euros en los que se ejecutó la venta de Iberconsa a Platinum en 2019 (cerca de 350 millones, sin contar la deuda neta corporativa). Aun así, y de cristalizar, supondría un cambio absoluto de paradigma en la industria gallega y española, con un grupo capaz de facturar por encima de los 1.400 millones de euros, con más de un centenar de buques y una posición de hegemonía total en Argentina y en buena parte de segmentos de flota en Namibia. Con una marca, Pescanova, imperturbable a los acontecimientos del pasado, y un grupo que ha apostado fuerte por la suya (Nós) pero que se ha adaptado asimismo a las necesidades de las grandes cadenas minoristas de distribución. “Portomayor”, tercero de la firma de Teis en Mauritania La pesquería de pulpo en Mauritania ha sido una de las grandes apuestas para las pesqueras gallegas en los últimos años, con la entrada de pesqueros como el 'Tazadit', 'Alpha Peche', 'Playa de Loureiro' o 'Praia de Areamilla'. Iberconsa, con Pescapuerta o Pereira, ha sido uno de los grupos que ha hecho esta incursión. Y acaba de sumar una nueva incorporación a su alianza con la local Rimbal Pêche, como ha constatado FARO. Se trata del arrastrero 'Portomayor', de 35,5 metros de eslora y que fue formalmente exportado al país magrebí el pasado día 15, como figura en los registros de la Comisión Europea. Ya tiene pabellón de Mauritania. El grupo que dirige Alberto Freire dispone así en este caladero ahora de tres unidades, con el 'Rimbal 4' y el 'Rimbal 5'. El 'Portomayor' fue construido en 1988, con 416 toneladas de arqueo bruto ('gross tonnage'). Los contactos Con la elección final por parte de Abanca, se procederá a una comunicación reglada (que no pública) de inicio de negociaciones formales y Nueva Pescanova deberá abrir sus tripas para la elaboración de una 'due diligence'. La integración de la pesquera, en cualquiera que sea la estructura del comprador final, será muy compleja. La cúpula de Platinum ha estado en los últimos días en España, como apuntaron fuentes conocedoras de las negociaciones, y se han producido varios encuentros en Madrid. Ha tomado un peso significado en el proceso el director general de Iberconsa, Alberto Encinas, procedente de Grupo Calvo e incorporado a la pesquera viguesa tras la llegada del 'private equity' americano, y mano a mano con el CEO Alberto Freire. Con activos bajo gestión por importe de 33.400 millones de euros, Platinum puede disponer de una legión de asesores para conducir esta operación. Amén de las consideraciones financieras y de sinergias, el componente simbólico de Nueva Pescanova aportará un plus de dificultad a estas conversaciones. Y, por supuesto, de las duplicidades, especialmente en lo que concierne a sedes centrales, plantas de elaboración, logística o cuotas. Encinas, el hombre de Iberconsa para una transacción de récord en el sector La canadiense Cooke no se ha descabalgado formalmente del proceso, si bien acaba de embarcarse en su segunda gran operación de crecimiento inorgánico en menos de tres meses. A la compra de la australiana Tassal –la mayor compra de su historia, valorada en 1.100 millones de euros– se suma ahora la de Slade Gorton, una de las principales comercializadoras de pescado congelado de Estados Unidos. Tanto Cooke como Red Chambers ya tendrán para siempre una pequeña raíz en la industria viguesa, al margen de lo que pase con Nueva Pescanova. La primera construye un 'scalloper' –pesquero para vieiras– en Armón Vigo para su filial Wanchese Argentina; la segunda, en su caso en Armón Gijón –con participación de auxiliares gallegas–, un tangonero bautizado como 'Patagonia Queen'.