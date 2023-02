Crisis de fe de Barbón con el Gobierno central: "No doy por buena ninguna fecha para la Variante"

El culebrón por el fiasco de los trenes de Feve no fabricados por un grosero error en las dimensiones de los convoyes, que impediría su paso por los túneles de la red de vía estrecha, ha causado una crisis de fe de Adrián Barbón en las promesas para Asturias del Gobierno central de su mismo signo político (PSOE), especialmente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que encabeza Raquel Sánchez. Tanto es así que el presidente del Principado ya no da tanta fiabilidad a la nueva fecha estimada de apertura de la variante de Pajares puesta sobre la mesa -tras la fallida primera fecha de mayo- por la propia Ministra: entre julio y agosto.

"Yo, hasta que oficialmente no nos den a finales de marzo o primeros de abril la fecha oficial de apertura, entiendan que no sea, ya absolutamente no descreído, pero sí voy a decir con una actitud de confesión prudente. Voy a ser muy prudente en esto. Y lo que espero es que me den la fecha cierta a finales de marzo o en abril, como se comprometió con nosotros. Hasta ese momento yo no doy por buena ninguna fecha porque, bueno, entiendan cierto descreimiento. Uno tiene fe, pero a veces se pone en juego", confesó Adrián Barbón este miércoles en Siero.

Tras ser preguntado por el hecho de que durante un tiempo el Ministerio ocultó el fiasco de los trenes de Feve, el presidente del Principado aseguró que él tuvo que enterarse "con la lectura de los medios" de comunicación. "Yo no lo sabía. Recordarán en aquella rueda de prensa, cuando Isabel Pardo de Vera (en su visita a Asturias el pasado martes 24 de enero) da contestación, hace más referencia a desajustes, yo no lo relacioné, ni mucho menos, con que no entraban los trenes en los túneles. Interpreté, y lo digo con total seguridad, que lo que se estaba produciendo era algún tema que tenía que ver con falta de chips, como ha pasado a gente que ha comprado vehículos y sabe que se ha retrasado uno o dos años por problema de falta de materias primas. Pero hombre, el escándalo, la escandalera de saber que era por una cuestión de que no entraban los trenes en el túnel, lo descubrí en los medios de comunicación y luego hablándolo con el presidente de Cantabria (Miguel Ángel Revilla)", aclaró.

Respecto a si la Ministra Sánchez ocultó deliberadamente la información, Barbón entiende que es ella misma la que debe aclara cuándo y cómo se enteró del culebrón de los trenes. "Y ahora no sé si la ministra está en la misma situación (que yo), eso lo tendrá que contestar ella", respondió.

Barbón está centrado ahora en la "respuesta" que dé Raquel Sánchez a la situación generada tras estallar la polémica y que comunicará tanto a él como al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. "Es un tema que tenemos clarísimo Miguel Ángel (Revilla) y yo. Mi posición es clara, la defensa de Asturias por encima de cualquier otra cosa. Si me tengo que enfrentar al Gobierno, tantas veces sea necesario en defensa de lo que creo mejor para Asturias, lo hago, como ya hice con más temas. Antepongo Asturias a cualquier otra cosa, incluso a mi partido", enfatizó Adrián Barbón.

Por otra parte, ratificó que los trenes mal diseñados no llegaron a fabricarse. "Lo que ya sería un ridículo espantoso sería que hubieran fabricado los trenes y parece que eso nos confirman que no sucedió. Los trenes, por suerte, la empresa adjudicataria, cuando detectó el problema de las dimensiones de túneles en el desajuste de sus datos técnicos, paralizó. Eso lo primero, y quiero dejar claro que no hay 31 trenes hechos que van a acabar en Algeciras… No se han fabricado los trenes. Ahora, todo lo demás, si es una inversión del Banco Europeo, si se puede perder, si no, lo desconozco… Por eso hemos pedido que junto a esta reunión más técnica de este miércoles en Santander haya una reunión política de alto nivel con los dos presidentes autonómicos", agregó el presidente del Principado.

La Ministra promete contundencia para "dirimir responsabilidades"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este miércoles en que "se van a dirimir las responsabilidades correspondientes, una a una, hasta sus últimas consecuencias" por el error en la contratación de trenes de Cercanías que no caben en los túneles de Cantabria y Asturias.

Para ello, lo que estamos haciendo es encargar una auditoría tanto a Renfe como Adif, para saber qué es lo que ha ocurrido, ha explicado Sánchez en el pleno del Congreso, en respuesta a la diputada popular Alicia García, que ha acusado a la ministra de ser "incapaz de recuperar las frecuencias ferroviarias previas a la pandemia, pero capaz de contratar trenes que no caben por los túneles".

El proyecto de la renovación de la flota de Renfe de ancho métrico va financiado con fondos europeos, cuyo compromiso de finalización es el 31 de diciembre de 2024, y no se va a cumplir el plazo, con el riesgo de perder la financiación y los retrasos, ha advertido García.

La ministra ha recordado que, durante estos días, ha dado las explicaciones, ha asumido la responsabilidad y es "la primera enfadada e indignada con esta situación, este error que se ha producido".

Después del "calentón", lo que toca es precisamente pedir disculpas, dar la cara y depurar responsabilidades, y poner a disposición a los ciudadanos todos los recursos para que el rediseño de los trenes que se tienen que realizar se produzca lo antes posible, ha señalado.

"Este caso les puede servir evidentemente para atacar al Gobierno, generando malestar social", ha indicado Sánchez para insistir en que el ministerio reconoce el error y va a poner todos los medios para subsanarlo.

Los trenes, las infraestructuras y las inversiones van a llegar a los cántabros y asturianos porque este Gobierno, a pesar de los errores, "trata de corregir los problemas que en la mayoría de casos ha heredado por una nefasta gestión del gobierno del Partido Popular", ha subrayado.

"Esto a ustedes nunca les hubiera pasado porque, durante sus años de gobierno, no compraron ni un solo tren destinado a la red de Cercanías", ha agregado.

Tiempos en los cercanías

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido este miércoles que los trenes de cercanías en España tienen una "puntualidad media satisfactoria" respecto a las principales capitales europeas, aunque ha admitido que puede haber alguna incidencia.

Se lo ha dicho así al diputado de Compromís, Joan Baldoví, al que ha precisado que las incidencias en los servicios de cercanías en la Comunidad Valenciana se producen muchas de ellas por las obras del Corredor Mediterráneo.

En este contexto, la ministra ha reivindicado la inversión del Gobierno central en cercanías, reivindicando que este servicio "ha mejorado sustancialmente" en la Comunidad Valenciana, a pesar de que aún existan incidencias.

Según ha defendido, en este año "se ha mejorado la puntualidad", se han disminuido las cancelaciones, se han incorporado 55 nuevos maquinistas "y los ciudadanos siguen beneficiándose de la gratuidad" de los servicios de cercanías y media distancia.

Sin embargo, el diputado de Compromís cree que el Gobierno ha admitido que hay un problema en este sentido, provocando un "malestar" en la Comunidad Valenciana que ha derivado en la formación de plataformas ciudadanas.

"Estamos llegando al punto en el que hay frecuencias del AVE que superan al Cercanías en algunas líneas", ha proclamado Baldoví, que ha dicho al Gobierno que "los problemas no se solucionan con buenas palabras": "Los valencianos tienen la sensación de que se piensa poco en nuestras necesidades".