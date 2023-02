Antonio Catalán (AC Hotels): "La tasa turística es un movimiento de país tercermundista"

El empresario navarro, de visita en Alicante para estrenar las Conferencias Circulares del Cámara Business Club, califica de "absurdo" el nuevo tributo aprobado por el Consell Valenciano. También asegura que la demanda del sector sigue fuerte y aboga por subir salarios para no dejar a nadie atrás.

¿El sector hotelero puede dar por superada la pandemia?

Bueno, la pandemia creo que está superada, el problema es que ahora tenemos la guerra de Ucrania, que también hay que superarla. Estamos en un momento bastante curioso, con la economía al revés y los hoteles funcionando muy bien. Creo que la pandemia lo que ha traído es una forma de pensar diferente y eso de ahorrar ya no está de moda, aquello de guardar para los hijos. Hablaba con una consejera que tengo, que es notaria, y me decía que antes la hipoteca inversa (vender la casa a cambio de una renta) no la conocía más que de la oposición, y hoy hace dos diarias. Creo a que la gente le ha cambiado un poco el chip, porque no es normal que en un momento como este la gente no esté ahorrando, y, sin embargo, siguen viajando y siguen gastando.

¿Qué podemos esperar para este 2023?

Pues en 2023 nosotros aspiramos a conseguir el resultado de 2019. Este año pasado la facturación ya ha sido como la de 2019, pero el resultado todavía no porque le hemos metido 20 millones menos, de los cuales 15 han sido de electricidad, bueno, de consumo. Así que este año, con más facturación, yo creo que igualaremos 2019, que será un éxito. La visibilidad que yo tengo de reservas es bastante positiva.

¿A pesar de la guerra, como usted comentaba?

Yo tengo la impresión de que la guerra se está normalizando y, sin embargo, creo que es el gran reto que tenemos en este momento. ¿Qué va a pasar? Mi impresión es que Putin no puede perder la guerra, es una dictadura en estado puro y vamos a ver qué pasa. Los europeos se ponen muy chulitos, pero está por ver si las economías van a aguantar el tirón con inflaciones del 10%.

¿Qué impacto puede tener esa inflación en el negocio hotelero?

La inflación no nos preocupa tanto porque los precios los puedes tocar -y, de hecho, se tocan-, pero los endeudamientos… La deuda ha subido un montón de puntos, hasta el punto de que han desaparecido los fondos buitre porque no se puede comprar nada financiando el 50% a los tipos de interés que hay en este momento. Por eso digo que hay un contraste raro entre el modelo económico y la realidad.

Más allá de la guerra y la inflación, ¿cuáles serían los principales retos del sector turístico en estos momentos?

Sigo pensando que a España le sobran clientes y le falta precio. Creo que es fundamental. Es que en Baleares no caben más clientes, no vale el turismo de borrachera, hay que intentar subir el perfil de cliente.

¿Y cómo ve el sector aquí en Alicante?

Bien, en general. Hay mucho hotelero individual, que tiene el hotel pagado, Benidorm es un fenómeno absolutamente internacional, tienen un clima espléndido y hay mucho residencial, que no es turístico, pero que apoya mucho a la economía. El típico que tiene casa para vivir, no el apartamento para alquilar.

¿Aquí también sobran clientes?

Sobran más clientes en las islas, sobre todo en Baleares. Y en Barcelona vamos a ver cómo termina la fiesta con (Ada) Colau.

La Comunidad Valenciana acaba de aprobar la tasa turística. ¿Qué opina de este tributo?

Me parece un movimiento de país tercermundista. El turismo de países de latinoamericanos y tal entiendo que pongan una tasa turística, pero en este país me parece un absurdo total y absoluto.

Pero hay muchas ciudades europeas que la tienen.

Bueno, al final los alcaldes, los políticos en general, intentan hacer cada día lo que les parece que interesa, sobre todo a ellos. Yo creo que hay una especie de guerra ahora contra el empresariado en general, que es desproporcionada. Yo a un secretario general de uno de los sindicatos importantes le decía: si no hay empresario, no hay empresas; si no hay empresas, no hay trabajadores; y, si no hay trabajadores, no hay sindicatos.

Ahora otro de los motivos de fricción son los salarios, ¿cuánto deberían subir?

Nosotros empezamos el año con un 5% en enero y, bueno, vamos subiendo y siempre estamos por encima de los convenios. Pero los salarios tienen que subir o sí o sí. A la gente no la podemos dejar atrás.

¿Qué le parece entonces que la CEOE no quisiera sentarse a negociar la subida del SMI?

Mire, nosotros no tenemos ni sindicatos. Nunca hemos tenido ninguna huelga, en enero del año pasado subimos los salarios, este año los hemos vuelto a subir. Cuando llegó la pandemia el famoso mes de marzo pagamos el salario completo. Yo creo que la gente no se puede quedar en el camino.

En general, ¿cómo tratan las administraciones al sector turístico?

Mal, porque, como en el sector turístico ya tienes el hotel y no te puedes mover, no te lo puedes llevar, en general no nos tratan bien. Aunque, bueno, con Ximo Puig tengo una magnífica relación. Les dejamos un montón de hoteles en la pandemia y funcionó mejor que en ninguna otra comunidad. Fue un ejemplo de buena gestión.