Unai Sordo (CCOO): "Cuando la patronal tiene que poner dinero de su bolsillo no llega a acuerdos"

¿Ahora mismo si la última propuesta en pensiones fuera al Congreso cuántos votos favorables sacaría?

No lo se, pero estoy convencido de que no saldría delante. Primero porque tiene un elemento que no está solucionado políticamente, que es el incremento del periodo de calculo de la base reguladora. Y porque el resto de las medidas son todavía insuficientes. Por ejemplo, en materia de pensiones mínimas, en lagunas de cotización o en compromisos de dejar como estructural el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Sin esos elementos acuerdo sindical no va a haber, pero es que políticamente esta muy lejos también de concitar una mayoría.

¿Cree que llegan antes del 31 de diciembre?

Lo veo muy complicado. La reforma de las pensiones incluye piezas muy interrelacionadas entre ellas y si tocas una influyes en el resto. Por la dificultad en la negociación y la poca agilidad que está mostrando el Ministerio, creo que es muy difícil. Aunque tampoco pasa gran cosa [si no se cierra antes del 31 de diciembre]. Hay una cierta obsesión y la mayoría de cosas que están encima de la mesa tardarían en entrar en vigor unos cuantos años. Es absurdo quererlo cerrarlo sí o sí en siete días.

La recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos dependen de ello, según el Gobierno

La liberación de los recursos es posterior, nadie que no crea en el hombre del saco puede pensar que por hacer una reforma cuatro días después de Reyes no se van a liberar recursos para la cuarta economía de la zona euro. Europa lo que nos está diciendo es que las reformas de pensiones que se hagan tienen que ser sostenibles.