Las consultas para la jubilación anticipada se disparan por el alza de las pensiones

El incremento del 8,5% en el importe de las pensiones que se producirá el 1 de enero para compensar la inflación media de los últimos doce meses (diciembre de 2021 a noviembre de 2022) ha disparado las consultas de cotizantes próximos a la jubilación para evaluar si, en virtud de sus circunstancias particulares, les conviene adelantar su retiro laboral antes del día 31 y beneficiarse del aumento de las prestaciones que se producirá el mes próximo.

La demanda de información para evaluar si la percepción de la subida de las pensiones en enero compensa en cada caso particular la penalización que comporta la jubilación anticipada comenzó a constatarse en los tres últimos meses y se ha intensificado de modo mucho más acusado en las últimas semanas una vez que se tuvo conocimiento de que la actualización de las prestaciones conforme a la inflación alcanzaría una tasa récord.

Marcos Óscar Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales del Principado de Asturias, confirmó este aumento de las consultas en los despachos de asesores especializados para determinar si en función de la carrera de cotización de cada trabajador, su mayor o menor proximidad a la edad legal de jubilación y consiguiente importe de la penalización en caso de anticipar la finalización de su vida laboral, les es ventajoso o no renunciar a la vida activa antes de fin de año. A estos factores se suma como consideración adicional el importe de la pensión a la que se tenga derecho. "No es lo mismo que la penalización sea del 7%, en cuya caso compensa beneficiarse del 8,5% del incremento en enero y que se consolida para el futuro, a que esa merma sea del 15% o del 25%", explicó Martínez. La opción de anticipar la jubilación también es más atractiva para los trabajadores con derecho a una pensión alta que a quienes tengan opción a una prestación pequeña. "No es lo mismo una pérdida de 100 euros, por ejemplo, para unos casos que para otros", agregó Martínez.

La revisión de las pensiones con la inflación media anual para garantizar el mantenimiento de su capacidad adquisitiva (un compromiso del Pacto de Toledo que fue recuperado por el Gobierno el año pasado, ocho ejercicios después de que este cálculo de actualización hubiese sido suprimido en 2013) supondrá que el gasto de la Seguridad Social superará en Asturias los 5.838 millones aun sin contar las incorporaciones al sistema de protección que se están produciendo este mes (el último censo de beneficiarios e importe de sus percepciones es del mes pasado) y las que se produzcan durante el año próximo.

La prestación media del sistema subirá a 1.392 euros en la región y la de jubilación a 1.633 euros

La pensión media (promedio de las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) estaba en noviembre en 1.282,7 euros y subirá por término medio en enero 109,03 euros para situarse en 1.391,73 euros. Es la segunda más elevada de España tras la del País Vasco.

En el caso de las de jubilación (las más numerosas y las más elevadas por lo común), el importe medio actual está en 1.504,93 euros y la subida del 8,5% reportará un incremento de 127,92 euros, hasta situarlo en los 1.632,85 euros, que debe multiplicarse por catorce pagas. Las de incapacidad permanente aumentarán en 100,22 euros por término medio, hasta los 1.279,28 euros; las de viudedad mejorarán una media de 75,89 euros (hasta los 968,78 euros); las de a favor de familiar se incrementarán en 73,77 euros de media (hasta los 941,73 euros) y las de orfandad se acrecentarán en 45,18 euros: el importe promedio se situará en 576,74 euros.

En el conjunto de España, la revisión que se haga en enero supondrá un aumento del gasto de la caja única de la Seguridad Social de unos 12.750 millones de euros. La pensión máxima superará por vez primera en España los 3.000 euros mensuales (se situará en 3.059,2 euros, lo que supone 42.829,29 euros anuales) y la mínima de jubilación con 65 años alcanzará anualmente los 13.521,71 euros (965,8 euros al mes en 14 pagas).