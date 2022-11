Hace ya varios meses que la odisea de la declaración de la renta terminó, sin embargo, hay algunos que aún deben enfrentarse al segundo pago o incluso otros que aún no han recibido la devolución.

La domiciliación bancaria se hace automáticamente y te retiran el dinero rápido, sin embargo, a la hora de devolverlo tardan un poco.

El mensaje de "la declaración se está tramitando" o "su declaración está siendo comprobada" son muy frecuentes y son los que suelen aparecer en el sistema cuando aún no se ha realizado la operación del ingreso de dinero o cuando los técnicos de Hacienda tienen que hacer alguna revisión.

Esto puede suponer una preocupación para muchos, sobre todo si eres primerizo, pero debes saber que la Agencia Tributaria tiene un periodo de tiempo estipulado para efectuar los pagos. En los casos más rápidos, puede llevarse a cabo en menos de 15 días, pero es muy común que se retrase.

Los retrasos en el pago de la devolución de la declaración de la renta

No te preocupes, no eres el único al que aún no le han ingresado el dinero de la declaración de la renta y es una situación totalmente normal. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de seis meses desde el 30 de junio para ejecutar el pago, es decir, hasta el 31 de diciembre.

Hay casos excepcionales en los que se demora más de seis meses, pero no es lo habitual. De hecho, la Agencia Tributaria se verá obligada a pagar los intereses de demora, que aumentará la cantidad a abonar. Lo cierto es que acaba siendo una situación favorable para el contribuyente, ya que Hacienda deberá sumarle un plus de un 3,75% si se retrasa.

Puedes consultar el estado de la declaración entrando a la web de la sede electrónica de la Agencia y entrar en el programa renta web. A continuación, accede a 'Servicios de tramitación borrador / declaración' y revisa en qué estado se encuentra.