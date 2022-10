El Gobierno va a subir las pensiones no contributivas (PNC) hasta un 8,5% el próximo año, lo que supondrá un aumento de más de 500 euros anuales.

Este subsidio total de 6.400 euros anuales para quienes no han cotizado nunca o no lo suficiente entrará en vigor en 2023 tras terminarse la medida adoptada por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania, que aumentaba las PNC en un 15% y que caduca el próximo 31 de diciembre.

La Seguridad Social cuenta con esta PNC cuyo objetivo principal es que estas personas, que se encuentran en edad de jubilación, no queden desprotegidas en los últimos años de su vida.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta prestación?

Tanto los que no han cotizado nunca como los que no lo han hecho lo suficiente pueden acceder a la pensión no contributiva, que se subirá hasta un 8,5% de cara al próximo 2023. De esta manera, la pensión aumntaría de 5.899,60 euros a 6.401,06 euros al año, percibiendo ingresos mensuales de 457,21 euros, además de las dos pagas extra (verano y navidad).

Para poder disfrutar de ellas, se debe tramitar a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y quienes quieran acceder deberán cumplir los siguientes requisitos: