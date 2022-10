Los sindicatos más representativos de los trabajadores de la Seguridad Social están en pie de guerra. Las centrales han anunciado que inician un ciclo de movilizaciones a partir de noviembre que puede acabar escalando hasta una huelga en todas las oficinas de la institución. Sus motivos son el "deterioro" progresivo que consideran ocasionado por la reiterada falta de inversión en los últimos años, así como la falta de relevo generacional para un personal muy envejecido y las "erráticas políticas" del ministro José Luís Escrivá, que no han revertido dicha situación. Así lo han anunciado este lunes Csif, CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

Llevamos años denunciando la pérdida de empleo, la falta de ocupación de las relaciones de puestos de trabajo, la avanzada edad del personal que prestamos nuestros servicios en ella, el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía, el cambio de modelo producido escudándose en la crisis sanitaria que ha obligado a miles de ciudadanos a acudir a los medios telemáticos por la falta de personal...", se quejan los tres sindicatos en una carta remitida al ministro.

Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Seguridad Social ha perdido el 24% de sus efectivos en la última década. En 2012, al inicio del grueso de los recortes y las políticas de austeridad, había en la tesorería general y los entes vinculados un total de 30.217 trabajadores públicos. Hoy, 10 años después, quedan 22.979 empleados, es decir, casi 8.000 efectivos menos y una carga de trabajo mayor. Desde el año pasado la Seguridad Social gestiona el ingreso mínimo vital (IMV), una renta estatal que beneficia a más de 500.000 hogares en toda España, además de la tradicional tramitación de las pensiones, entre otros. Otro problema que preocupa a las centrales es el del relevo generacional, ya que una parte importante de los actuales trabajadores tienen más de 55 años y en la próxima década se irán jubilando progresivamente.

"Abandono" reconocido

Un "abandono" que se arrastra desde el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y que el PSOE, tanto en la primera etapa de Pedro Sánchez en solitario como en la actual en coalición, no ha revertido. Si bien lo reconoce. “Hay una voluntad política de solucionar el abandono que ha sufrido la organización desde comienzos de la pasada década, de reforzar su estructura e impulsar su modernización en medios y efectivos”, afirmó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, el mes pasado en el Congreso.

Para paliar ese "abandono" la Seguridad Social está en proceso de incorporar 1.615 interinos, que a ojos de las centrales son insuficientes, "ya que, no solamente no contribuyen a la mejora del Sistema de Seguridad Social, sino que precarizan aún más su funcionamiento y comprometen seriamente el futuro de la gestión al no afectar a la estructura del sistema y la dotación y clasificación de sus efectivos", según le remiten al ministro en su misiva.

Los sindicatos también cargan contra Escrivá por su incumplimiento en la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, algo a lo que se comprometió en el primer gran acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el seno del diálogo social y rubricado en diciembre del 2021. Según el mismo, y tal como quedó recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), antes de julio del 2022 el Gobierno debía haber creado este organismo, con el fin de modernizar la institución y garantizar "la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social", según figura en el mismo.