El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado a los potenciales socios del Gobierno para la aprobación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que le reclamen subir mayores subidas del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) a cambio de su apoyo. El Ejecutivo ha preparado unas cuentas públicas con un incremento del 3,6% para el próximo año de este indicador, que marca los aumentos de prestaciones o subsidios de paro; entre otros. El líder sindical ha considerado que, dado la actual crisis de precios, el Iprem debiera subir como mínimo como lo haga el IPC.

La subida del 3,6% predefinida por el Gobierno es "clarísimamente insuficiente", según ha calificado Álvarez este jueves en un desayuno informativo en el Nueva Economía Fórum. El líder de la UGT ha recordado que el Iprem ha perdido 14,3 puntos de poder de compra durante la última década, debido a la congelación o a las revisiones por debajo de la evolución del IPC que los diferentes gobiernos han ido aplicando. Es por ello que ha instado a los partidos con representación en el Congreso a que condicionen su voto a la revisión al alza de este indicador.

El secretario general de UGT ha puesto en valor otra de las medidas incluidas en el anteproyecto de Presupuestos como es la subida salarial a tres años para los empleados públicos. Acuerdo que contempla un incremento total del 9,5% para los funcionarios y demás personal de las administraciones entre 2022-2024. Condiciones que aseguran subidas por encima de la media durante los años posteriores a costa de perder poder adquisitivo este (ya que los salarios públicos subirán el 3,5%, frente a una inflación que está en el 9%).

Insiste a la CEOE a volver a negociar

"Estaría bien que pudiéramos trasladar [un pacto plurianual] al sector privado", ha espetado a la patronal CEOE. "Tenemos que retomar las negociaciones para un acuerdo de salarios. [...] Queremos contrapropuestas constructivas, no solo un 'no'", le ha reprochado a los empresarios. Y ha alertado de que el calendario de movilizaciones sindicales sigue adelante y que irá a más si no se produce esa negociación. "Esa insatisfacción se puede visibilizar en momentos de tensión alta en este país. Esto no va a tener fin si no llegamos a un acuerdo", ha añadido.

Los empresarios se encuentran actualmente en un proceso electoral para elegir presidente para la CEOE. Este mismo lunes se abre formalmente el plazo para que los candidatos se inscriban y, de momento, solo el actual presidente, Antonio Garamendi, ha dado el paso. Y es que esos comicios patronales están lastrando tanto las negociaciones bilaterales con las centrales, como las tripartitas con el Gobierno.

El líder de UGT también ha vertido críticas sobre la reacción de la patronal en relación al aumento del 8,5% de las bases máximas de cotización, que afectan a los trabajadores de mayores salarios e implican mayor coste para las empresas. Un incremeneto que, según cálculos de la Seguridad Social, implicará un aumento de costes laborales de 100 euros por trabajador para la empresa (y 20 euros para el propio empleado) al mes, sobre un total de un millón empleados. Algo que la CEOE calificó de "inadmisible". "No les he oído decir nada sobre los altísimos sueldos de los directivos de las grandes empresas", les ha reprochado Álvarez.