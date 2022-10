Cuánto y cuándo subirán las pensiones en 2023

Los 10 millones de pensionistas que viven en España aguardan expectantes a cómo el Gobierno acabará actualizando sus prestaciones a partir del 1 de enero del 2023. Una parte muy relevante de la economía española se decide con dicha revalorización, hasta el punto de que el gasto en pensiones que asume el Ejecutivo representa alrededor del 11,8% del PIB español. La nueva reforma diseñada desde el Ministerio de Seguridad Social marca que las prestaciones contributivas aumentarán en función de cómo acabe el IPC el año y el Gobierno ya tiene sus estimaciones sobre ello.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este pasado martes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, que contempla un gasto de 190.687 millones de euros para costear el sistema público de pensiones durante el próximo año. Ello representa alrededor de 4 de cada 10 euros gestionados desde el Estado central. La partida aumenta respecto al 2022 en un 11,4% y es que las diferentes pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, se verán revalorizadas al alza a partir del próximo ejercicio. ¿Pero cuánto?

Pensiones contributivas

La gran mayoría de pensionistas en España cobran una pensión contributiva, alrededor de 9,9 millones en total; siendo la más común la prestación por jubilación. La nueva ley de pensiones establece que cada año estas se actualizarán en función de cuanto haya subido el IPC, sin que el Gobierno tenga que decidir ni intermediar nada al respecto. Este año el aumento del nivel de precios está siendo especialmente intenso, el mayor de los últimos 40 años. Lo que está mermando el poder adquisitivo de la gran mayoría de los ciudadanos; si bien los pensionistas lo verán salvaguardado gracias a esta cláusula.

Actualmente el IPC en septiembre estaba en un incremento interanual del 9%, si bien este no será probablemente la cifra que finalmente tome como referencia la Seguridad Social para actualizar las pensiones. La ley establece que el dato de referencia será el IPC medio de noviembre, respecto a los 12 meses anteriores. Es decir, hasta que el 14 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) no publique el dato consolidado de IPC, los pensionistas no podrán saber seguro cual será el incremento que deben esperar para el año que viene.

No obstante, el Gobierno ya maneja estimaciones y ha reservado fondos para dicha actualización. La cifra que públicamente manejan desde el Ejecutivo es revalorizar las pensiones el 8,5% a partir del año que viene, según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa. Es decir, si la pensión media de jubilación está en 1.257 euros al mes, a partir del año que viene subirá a 1.363,8 euros.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son aquellas que el beneficiario no las recibe en función de lo que ha cotizado (como las de arriba), sino en función de los derechos reconocidos por parte del Estado. Las primeras las paga la Seguridad Social y las no contributivas corren a cargo directamente de los Presupuestos Generales del Estado a través del Imserso. Las más habituales son las pensiones mínimas o las de invalidez. Según los últimos datos, hay 446.822 pensionistas que perciben prestaciones no contributivas en España; siendo la pensión mínima no contributiva de 421,4 euros al mes.

Estas pensiones no se revalorizan en función del IPC, sino que se rigen por la decisión del Gobierno de cómo deben subir o no cada año. Por ejemplo, desde abril y con el fin de amortiguar el impacto de la elevada inflación, el Ejecutivo decidió incrementar un 15% estos importes y hasta final de año. No obstante, todavía no ha adelantado públicamente cuánto subirán las prestaciones no contributivas el año que viene.

El Ministerio de Hacienda tiene pendiente publicar próximamente, a través de las cuentas de los Presupuestos, las cuantías. El IPREM, un indicador que rige otros subsidios no contributivos y que en ejercicios anteriores se ha subido en la misma proporción que las pensiones mínimas, subirá el 3,6%, según ha adelantado el Gobierno.