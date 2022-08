Huelga en los ferrocarriles británicos, en el metro y los autobuses de Londres, en el servicio de Correos, ahora también en el principal puerto de mercancías del país y, a partir de setiembre, incluso entre los abogados de oficio. Ante un escenario de problemas económicos crecientes, un poder adquisitivo que mengua y la amenaza de un otoño mucho peor, el Reino Unido enfrenta desde hace semanas el descontento de los trabajadores en forma de sucesivas movilizaciones laborales. Y la última, un paro de ocho días en el puerto de Felixstowe que empezó el pasado domingo, ha empezado a preocupar aquí a quienes tienen que comerciar allí. "Tenemos en el Reino Unido una situación económica delicada que nos afectará seguro", vaticina Joan Tristany, director general de Amec.

Esta asociación de empresas industriales internacionalizadas reconoce que las movilizaciones no han tenido de momento ningún impacto directo en las importaciones o exportaciones nacionales, pero también que lo que temen es un impacto indirecto a corto o medio plazo.

"El Reino Unido es uno de los países occidentales donde el PIB se contrajo más (-11%) con la crisis derivada del covid-19 y está siendo uno de los países que más está tardando en recuperarse", introduce Tristany. "Si a esta situación añadimos su preocupantes datos inflacionarios (10,5%), que explican parte de los paros en el sector del transporte, y sumamos las paradas propias (que no ayudan a impulsar la economía), tenemos al Reino Unido en una situación económica delicada que nos afectará seguro", analiza el experto. Sobre todo, dice, porque pese a no formar parte de la Unión Europea, "sigue siendo una región importante dentro de la economía europea".

Según la radiografía que publica mensualmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Reino Unido es el quinto mercado al que más ha exportado este año España, tras Francia, Alemania, Portugal e Italia. Además, las ventas al país se han incrementado en comparación con el año pasado un 16,5%, más que en Alemania, por ejemplo.

De todos modos, y aunque en Amec también preocupe el efecto contagio y que las movilizaciones se den en otros países europeos, la entidad no descarta posibles oportunidades. "Hay sensación de tranquilidad, ya que de momento no nos afecta, e incluso nos podría beneficiar si algunos socios comerciales del Reino Unido no pueden comerciar con ellos y lo pasan a hacer con nosotros", matiza Tristany.

Conflictividad laboral en España

La cuestión es que los sindicatos ya anticipan movilizaciones generalizadas también aquí. Este mismo martes, los líderes de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente, han asegurado en una entrevista en 'Catalunya Radio' que prevén un otoño lleno de conflictividad laboral. Tal como recoge 'Europa Press', ambos portavoces se han mostrado pesimistas ante la escalada de precios en el país y las pocas posibilidades de llegar a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional en España por las diferencias entre los agentes sociales (en referencia a ellos y la patronal).

"El conflicto está asegurado empresa a empresa, sector a sector, pero también en general: hasta ahora las movilizaciones han sido dispersas, en el metal de Barcelona o en la zona petroquímica, pero ahora será más organizado", han concluido, prometiendo, de paso, llamar a los ciudadanos a salir a la calle "porque los trabajadores no se resignarán a perder otra vez su poder adquisitivo como ocurrió con la gran crisis".