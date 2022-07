Ferrocarril nuevo, problemas antiguos. El nuevo tren rápido de Extremadura ha registrado un retraso de casi una hora en su segundo día de servicio regular. Según han confirmado fuentes de Renfe a este periódico, el ferrocarril ha llegado a la estación de Madrid-Atocha 58 minutos después de la hora prevista: a las 12.45 en lugar de las 11.43 horas.

Estas mismas fuentes han explicado que el retraso se debe a dos causas: la primera, porque el tren se ha visto obligado por necesidades de circulación a realizar una maniobra técnica para desacoplar dos de sus unidades, lo que ha demorado la salida de Badajoz, prevista a las 7.25 horas, en 10 minutos. Pero el mayor retraso lo ha provocado el segundo motivo: una incidencia durante el recorrido en la tracción de la locomotora que ha limitado la velocidad del convoy.

La Junta pide explicaciones

La Junta de Extremadura ha reaccionado ante esta nueva incidencia y ha considerado que los retrasos del nuevo tren rápido extremeño en sus dos primeros días de funcionamiento son "injustificables" y asegura que ha pedido explicaciones. "Renfe nos dice que esto es algo normal cuando se pone un nuevo servicio en marcha, pero a nosotros nos parece que es injustificable", ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Esto no lo entiende absolutamente nadie. Si queremos ofrecer, y vamos a ofrecer, un mejor servicio ferroviario, es injustificable que en los primeros días de puesta en marcha haya retrasos", ha insistido. González espera, no obstante, que estas incidencias sean "algo pasajero" y que en los próximos días se normalice la situación. Asegura que la Junta va a seguir pidiendo explicaciones a Renfe "un día sí y otro también", ya que "si se ha hecho una inversión tan importante como la que se ha hecho, la puesta en marcha del servicio no puede generar ninguna duda a los ciudadanos".

Poco acertada en su predicción ha sido esta mañana la delegada del Gobierno Yolanda García Seco, quien decía esperar que se ponga en valor "el gran cambio que se ha experimentado" con el nuevo servicio.

"No es que tengamos que pedir paciencia, el tren ya está aquí, es cierto que a lo mejor el primer día, bueno, pues hasta que se comiencen a utilizar de una manera ordinaria los nuevos mecanismos que están puestos en funcionamiento, los nuevos sistemas de control, las nuevas vías, puede haber un pequeño desajuste en el horario", decía.

Quejas

Un "bluf". Así ha calificado la plataforma Milana Bonita lo que está ocurriendo con el tren rápido. Su portavoz, Juan Carlos López, asegura que los problemas van a continuar: "No son trenes adecuados. Están arreglados por fuera pero no sabemos cómo están por dentro. Nos mandan lo que tienen olvidado en los almacenes, máquinas de desguace".

López subraya que por ese motivo los colectivos por el ferrocarril se manifestaron este lunes, durante la inauguración, "porque no tenemos un tren digno ni que vertebre Extremadura": "Creíamos que al menos iba a ser un paso pero vemos que ni eso. Es como si tú llevas un coche viejo al taller y lo pintas y lo preparas todo por fuera pero lo dejas con el mismo motor", expone.

Desde Milana Bonita dicen reconocer que no es fácil tener un ferrocarril completamente nuevo, pero piden que sea "medio normal": "Sabemos que un tren no es como una lechuga, que vas a un supermercado y la compras del día. Pero tampoco es justo que nos pongan los que ya estaban para el basurero mientras en otros sitios son decentes, hay que repartir", dice.

Recuerdan además que ayer martes también hubo retrasos en el primer servicio de Alvia, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta: "Ayer retrasos, hoy retrasos, y mañana no sabemos. Además que otros servicios también llegaron fuera de hora", se queja López.

Reclamaciones

Desde Renfe se explica que los viajeros del tren tienen derecho a reclamar una indemnización, que alcanza el 50% del billete por una demora superior a 30 minutos y de todo el importe del mismo si el retraso supera la hora. Dado que son 55 minutos ya de tardanza, quizás los pasajeros prefieran esperar cinco minutos más.