OFERTA DE SUSCRIPCIÓN Accede a todos los contenidos de Diario de Mallorca por solo 22,99€ al año

Pimeco responde a Pimem: "No puede ser moroso quien no sabe qué debe y a quien no se le reclama nada" La asamblea de la federación mallorquina de las pymes acordó este jueves, por unanimidad, la separación de ambas organizaciones