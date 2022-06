La patronal ha aprovechado el anuncio del Gobierno de que bajará el IVA de la luz del 10% al 5% para redoblar su ofensiva por menos impuestos. "Demuestra que sí se pueden bajar los impuestos para que la economía funcione mejor", ha afirmado este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la clausura de la asamblea general de la entidad empresarial. Desde la patronal han criticado culpado al Ejecutivo del fracaso del pacto de rentas que promovió para contener la inflación, han insistido en introducir factores de ajuste para contener el gasto en pensiones y han reclamado saber ya cuál va a ser la subida salarial de los funcionarios para el año que viene.

"Nos preocupa la situación económica en la que estamos". Con este mensaje ha iniciado su discurso el presidente de la CEOE, refiriéndose a los altos niveles de inflación existentes y los niveles de déficit y deuda que registra el Estado español. Ahora que ha pasado la emergencia pandémica el discurso de la patronal ha virado hacia la contención del gasto público y el veto absoluto a cualquier subida de impuestos.

En este sentido ha mandado un recado directo a la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, que aboga por aumentar en 10 puntos el impuesto de sociedades a las empresas energéticas. "Cuidado con esos anuncios, cuidado con ordeñar en exceso la vaca", ha afirmado. "Las decisiones empresariales se toman globalmente", ha añadido, refiriéndose indirectamente a la hipotética salida de sedes de España para evitar ese aumento fiscal.

Responsabiliza al Gobierno del fracaso del pacto de rentas

La patronal suspendió negociaciones este año con los sindicatos para consensuar subidas salariales en el actual contexto de inflación. Ahí Garamendi ha criticado abiertamente al Gobierno por no poner de su parte para armar un pacto más amplio que el salarial y defender el pacto de rentas por el que abogó Pedro Sánchez en un inicio. "No vamos a hablar de ciertos temas, pero hablemos de los vuestros", ha afirmado Garamendi, que ha insistido en reabrir el debate de las pensiones entorno a un nuevo factor de sostenibilidad para reducir el gasto. "No estamos diciendo que haya que rebajar las pensiones mínimas, pero para que todos cobren lo que no queremos es que el sistema quiebre", ha declarado.

También ha reclamado a Hacienda que desvele ya cuál será la subida salarial para los funcionarios el año que viene. "Sería una referencia para nosotros", ha afirmado. En este sentido, este mismo miércoles el sindicato Csif ha convocado a sus afiliados a una concentración frente al ministerio dirigido por María Jesús Montero con el fin de abrir esa negociación. Las centrales se temen que, ante la escalada de precios, el Gobierno opte por medidas de contención del IPC y no subir los salarios (o subirlos poco) de los empleados públicos sea una de ellas. El año pasado los funcionarios ya perdieron poder adquisitivo, dado que se les aplicó un incremento retributivo del 2%, frente a un IPC medio del 3,2%. Este curso todavía el Ejecutivo no ha dado señales de por donde quiere llevar la negociación y, de momento, el IPC está sobre el 8%.