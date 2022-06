La nueva plataforma industrial de Stellantis para el vehículo eléctrico, denominada STLA, sigue siendo el objetivo prioritario para la factoría de Vigo. Y la inversión ya está definida. El director de la planta, Ignacio Bueno, ha trasladado ante los medios que la inversión necesaria se sitúa en los 600 millones de euros. "Son inversiones sustanciales tanto en bienes de equipo como en desarrollo de instalaciones y de producto", ha explicado durante una visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que garantizó que la planta "seguirá recibiendo ayudas" de la Xunta.

La inversión, que se quedó fuera del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, es la piedra angular sobre la que Stellantis Vigo busca asegurar su futuro. "Stellantis España quiere ser parte del proyecto futuro de Stellantis de vehículos eléctricos", ha comentado Bueno en relación al proyecto de la compañía para implantar la STLA en sus factorías.

El director de la fábrica ha hecho estas declaraciones tras la reunión mantenida con Rueda, que ha realizado una visita al taller de montaje y que ha mantenido una reunión para tratar los temas de más urgencia de la planta.

Según Rueda, Galicia y Vigo tienen que "seguir siendo referencia" en el sector de la automoción y que, por eso, el Gobierno debe articular alguna línea de ayudas al margen del Perte para que la planta consiga su objetivo. "Insistiremos en la necesidad y esperanza de que puedan acceder a los fondos Next Generation", ha apuntado.

Rueda ha acudido acompañado por el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, la conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias.

Microchips

Por otro lado, Bueno también ha confirmado que la nueva Fiat Doblò empezará a fabricarse a principios del próximo mes y que esperan que la crisis de los microchips se prolongue también el próximo año, pero que sus efectos sean menos que en los primeros meses del año. "El problema no ha terminado", ha indicado Bueno.

Junto a ello, Bueno también ha concretado que la reinstauración del turno de los turnos de fin de semana, que suponen unos 1.400 empleos, no se hará realidad por lo menos hasta 2023. "Tristemente, hasta que no haya certeza no podemos hacerlo", ha explicado.