Reino Unido cerraba el domingo 5 de junio, tras cuatro días de festejos y parón total de la actividad del país, el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Ha sido una celebración única, que ha recordado el septuagésimo aniversario del ascenso al trono de la monarca tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge, en 1952. El holograma de la reina en la carroza de entronización, un té compartido con el oso Paddington –muy querido por los británicos– o la celebración de un concierto a ritmo de rock, perdurarán en la memoria del país por mucho tiempo.

Pero, cerrado este episodio, Reino Unido se dispone a aterrizar y afrontar numerosos frentes abiertos, comenzando por el económico. Así, y a punto de cumplirse el sexto aniversario del referéndum del Brexit, la economía británica –la quinta mayor del mundo– atraviesa por dificultades, destacando los miedos asociados al bajo crecimiento y elevados precios.

Sobresalen aquí una inflación del 9% interanual en abril y máximos de 40 años, la caída del PIB de país un 0,1% en marzo y el descalabro de la confianza consumidora –cuya correlación histórica con el PIB es elevada– en mínimos no vistos desde 1974. Datos todos ellos que extrapolan ahora una mayor probabilidad de recesión económica del país. Tampoco desdeñamos el deterioro de su actividad comercial con la Unión Europea, su principal socio con cerca del 50% de su actividad total. Así, Reino Unido acumulaba al cierre de 2021 un déficit comercial de 32.000 millones de libras –que no parece cerrarse– y sus importaciones ceden un 25% en el primer año de vida del nuevo Tratado Comercial con la Unión Europea. Datos, todos ellos, poco optimistas.

El Banco Central Europeo apuesta por fin por subir los tipos de interés, haciendo que debamos esperar mejores momentos para volver a recomendar la divisa británica

El frente político también ha conocido tiempos mejores. Es cierto que Boris Johnson ha sobrevivido a la moción de censura interna, pero el resultado es un partido profundamente dividido y una opinión pública cada vez más opuesta a sus acciones. Aunque una nueva moción no es posible en 12 meses, no olvidemos que su predecesora Theresa May logró superar el mismo obstáculo, pero viéndose obligada a dimitir meses después. Por otro lado, la amenaza de Johnson con romper el protocolo sobre Irlanda del Norte y la consiguiente reactivación de las tensiones comerciales con la Unión Europea seguirá vigente.

En esta coctelera, el Banco de Inglaterra se debate en un frágil equilibrio entre el control de precios y evitar la recesión. Son cuatro subidas consecutivas de tipos las acumuladas en el actual ciclo, en niveles del 1% y anticipando nuevas alzas. En realidad, y aunque son niveles no vistos desde 2009, los mercados financieros prevén más subidas hasta alcanzar el 2,5% en un año. Y si tenemos en cuenta la historia de la institución, en la que en sus más de 300 años solo en una de cada seis veces los tipos oficiales han estado en dicho nivel o por debajo, la expectativa apunta a un endurecimiento más veloz y profundo que otras veces.

Son alzas de tipos que debieran pesar a favor de la libra esterlina, pero no de momento a tenor del escenario macro y político dibujado. La reacción del Banco Central Europeo, que por fin se apresta a subir tipos a partir del mes de julio, abrirá además el camino a un cierre en el diferencial de tipos, haciendo que debamos esperar a mejores momentos, más jubilosos, para volver a recomendar la exposición a la divisa británica.