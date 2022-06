Apenas 24 horas ha tardado el Gobierno en asegurar que no es necesario hacer ya el famoso informe que el Protectorado de Fundaciones Bancarias solicitó en marzo para dilucidar la idoneidad de Braulio Medel para seguir ocupando la presidencia de la Fundación Bancaria Unicaja, una vez que ya se ha producido su salida y el patronato ha nombrado a José Manuel Domínguez como nuevo presidente de esta institución, que es la principal accionista de Unicaja Banco al reunir el 30% de los títulos. El Protectorado ha aceptado así la petición del patronato, que en la sesión de ayer martes aprobó, además de la renuncia de Medel, un punto donde se solicitaba que el mencionado informe se circunscriba sólo a la gobernanza de la Fundación.

"En carta recibida en el día de hoy, el Protectorado muestra su conformidad a que el informe requerido en fecha 24 de marzo de 2022, en elaboración, no se pronuncie sobre la idoneidad del señor Medel para ejercer como patrono y presidente de la Fundación, al haber cesado en dichos cargos. Ello, no obstante, sigue vigente la solicitud del informe en cuanto a la gobernanza de la Fundación, cuyo plazo de remisión a este Protectorado finaliza el 24 de junio de 2022", ha comunicado a última de hora de la tarde la propia Fundación Unicaja.

La decisión del Protectorado no es ninguna sorpresa, ya que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, había ya asegurado este mismo miércoles en Málaga, unas pocas horas antes, que "no tiene sentido" seguir con el informe una vez que se ha consumado el cambio, aunque sí ha considerado "útil", al estar ya encargado, que el trabajo se finalice aunque centrado en la mejora y refuerzo de la Fundación.

"Es necesario y es conveniente realizar el informe sobre la gobernanza, pero es de sentido común que una vez que se ha producido el cambio de la persona ya no es necesario realizar un informe sobre la idoneidad de esa persona en tanto que presidente de la Fundación", ha afirmado la vicepresidente, que ha reiterado que "es evidente que ya no tiene sentido y no hay necesidad".

Calviño, que ha participado en la presentación del Proyecto Digital del PSOE-A junto al candidato socialista a las elecciones andaluzas, Juan Espadas, ha calificado como una "muy buena noticia" el cambio en la presidencia de la Fundación Bancaria Unicaja, acordado ayer en la reunión del Patronato tras la renuncia de Medel. A su juicio, esa sustitución "nos permite abrir una nueva etapa para trabajar en mejorar la gobernanza de la Fundación". La vicepresidenta ha afirmado que el relevo "se ha producido con normalidad, con fluidez" y insistido en que ahora toca trabajar en la gobernanza de una Fundación "tan importante para Málaga, Andalucía y el conjunto de España".

La posición expresada por Calviño supone así un alivio para Medel que ayer, en el patronato de la Fundación donde formalizó su renuncia, logró que se aprobara un punto del orden del día donde se acordaba pedir al Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, que el informe de idoneidad que pidió, y que actualmente elabora el bufete Baker Mckenzie, se delimite sólo ya a la gobernanza de la Fundación. Se alegaba para ello que, con su cese del cargo, carecía de objeto centrarlo ya en las condiciones de idoneidad de Medel, que habían sido puestas en duda por el Gobierno. El punto del orden del día en que se trataba esta cuestión fue aprobado, en medio de un clima de gran tensión, con siete votos a favor y cinco en contra. La medida fue aprobada con el apoyo de los patronos afines a Medel, entre ellos López Nieto, y de algún patrono de la órbita de PSOE.

El informe fue solicitado el pasado 24 de marzo por el Protectorado de las Fundaciones Bancarias, integrado en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño. En una misiva remitida a la Fundación Bancaria Unicaja, este organismo manifestaba "serias dudas" sobre la idoneidad de Medel para el desempeño de sus funciones. El escrito del Protectorado reclamaba al patronato de la Fundación que encarara un informe independiente para dilucidar si Medel seguía reuniendo los requisitos para ostentar el cargo de patrono, y señalaba sus dudas acerca de que "concurra actualmente en el presidente de la Fundación la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional" para ejercer el cargo. Inicialmente, el Protectorado dio un plazo de dos meses para que el informe estuviera listo (24 de mayo) pero finalmente aceptó otorgar una prórroga de un mes, que coloca la fecha tope para este 24 de junio.

Por otro lado, Calviño ha eludido pronunciarse sobre el hecho de que Medel, pese a su dimisión como presidente y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, siga siendo presidente de dos de las fundaciones adscritas a la misma, que son la Fundación Unicaja (del ámbito cultural) y la Fundación Unicaja Ronda, además de estar presente en sociedades como Fundalogy. La vicepresidenta primera ha alegado que su función es sólo de supervisión del patronato.

Medel anunció el pasado 14 de abril comunicó que renunciaría a la presidencia de la Fundación antes del vencimiento de su mandato en otoño. Entonces, Medel atribuyó su decisión a varias razones, entre ellas la existencia de "un sinfín de presiones externas y de persistentes campañas mediáticas hostiles" y la "imperativa atención" a otros deberes de índole personal y familiar.

Unas semanas después, la Fundación Bancaria Unicaja propuso como presidente a José Manuel Domínguez, quien desde 1990 y hasta muy recientemente ha desempeñado diversos puestos directivos de máxima responsabilidad en Caja de Ronda, Unicaja y Unicaja Banco.

Domínguez es doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga y, desde su creación en 2005, dirige el Proyecto de educación financiera Edufinet.

En la sesión del patronato celebrada este martes, Domínguez ha tomado posesión del cargo y ha manifestado su agradecimiento por el nombramiento y por todos los apoyos recibidos, "tanto interna como externamente".

El nuevo presidente de la Fundación ha destacado que asume el cargo "bajo la premisa de poder ejercerlo con autonomía e independencia, sin otras sujeciones que las que se derivan del marco legal, institucional y corporativo y de la más estricta defensa de los intereses de la Fundación".