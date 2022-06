Bankinter refuerza su respaldo a los proyectos empresariales españoles para que avancen más rápido en el programa Next Generation EU. Por esta razón, ha renovado su servicio sobre fondos europeos con una batería de soluciones financieras específicas.

El objetivo es que las empresas puedan agilizar sus iniciativas dentro de este marco de ayudas aprobado por la Comisión Europea. Con ese fin, podrán acceder a los Prestamos Next Generation EU, que ofrecen una financiación útil, ya que respalda la parte de la inversión que no está cubierta por las ayudas europeas. Es habitual que la subvención no llegue al 100% del importe necesario para poner en marcha un proyecto.

Para salvar esa brecha, las empresas podrán acceder a diferentes opciones, tanto en plazos de devolución como en modalidades de amortización.

Por otro lado, para aquellos casos en los que las ayudas europeas estén condicionadas a la puesta en marcha del proyecto empresarial específico, Bankinter ofrece como solución el anticipo de la subvención, que puede cubrir hasta el 100% de la ayuda lograda por las empresas. El banco ya ofrecía esta posibilidad.

A todo ello se suman los Avales Next Generation EU, que permiten una tramitación más rápida de los proyectos. Las empresas tienen disponibles tanto avales nacionales como internacionales, siendo este un requisito para que puedan recibir el desembolso de la ayuda concedida. En ese sentido, aquellas empresas que ya cuenten con línea de avales abierta en el banco pueden realizar el trámite de forma más ágil y totalmente online.

La información de estos productos puede encontrarse en el apartado específico de fondos europeos de la web de Bankinter: Financiación Empresas | NGEU | Bankinter Empresas .

El servicio de soporte y asesoramiento que lanzó el banco hace casi un año beneficia ya a 1.800 compañías, un 67% más que hace cuatro meses

Una apuesta esencial con un servicio de asesoramiento

Bankinter promueve desde el principio el apoyo a las empresas españolas con el fin de que puedan beneficiarse de las ayudas europeas, que supondrán un factor de contribución indudable en el avance de la economía española.

La apuesta del banco por el programa Next Generation EU se concretó ya hace casi un año con el lanzamiento de un servicio de asesoramiento y de soporte a las empresas diseñado para dicho programa.

Si en enero el número de compañías que se beneficiaban de dicho servicio llegaba a las 1.076 ahora, tres meses después, esa cifra ha crecido un 67%, ya que ahora son 1.800 empresas las que hacen uso de este servicio específico.

Para el servicio de asesoramiento, el banco firmó en su día un acuerdo con FI Group, consultora especializada en gestión de fondos europeos y primera por volumen (36,3%) y aceptación (97,2%) de informes motivados para deducciones fiscales por I+D+i, según datos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, una de cada diez operaciones que financió el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en 2020 fue gestionada por FI Group que, además, posee un 90% de tasa de éxito en la gestión de ayudas solicitades por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). FI Group cuenta con 38 oficinas en el ámbito internacional y 1.500 empleados.

Este servicio de Bankinter es gratuito para empresas clientes hasta que reciban las ayudas y les facilita los trámites necesarios además de suministrarles apoyo en la estructuración y redacción de los proyectos, asistencia técnica y presentación de las solicitudes en las ventanillas públicas correspondientes. Asimismo, puede proporcionarles una auditoría dirigida a la verificación y justificación económica de la financiación obtenida, entre otras ventajas.

Un total de 34 acuerdos con asociaciones empresariales

Cabe también señalar que Bankinter ha firmado ya un total de 34 acuerdos con asociaciones empresariales de todo tipo de sectores para poner a disposición de sus asociados tanto el acceso a su servicio de asesoramiento integral sobre fondos europeos, como su apoyo financiero, a través de esta batería de soluciones Netx Gen EU.