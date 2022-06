Faltan coches para los turistas: las empresas de alquiler afrontan el verano con solo un 60% de su flota

El año pasado ya hubo dificultades para alquilar vehículos, y eso que el turismo todavía no se había recuperado en su plenitud debido a las restricciones a la movilidad que todavía existían a nivel internacional por culpa del covid. Así que, de cara a este verano, en el que todo parece indicar que se van a alcanzar de nuevo los niveles prepandemia, el problema puede ser de órdago. Y es que las empresas del sector en la provincia afrontan el verano con solo un 60% de sus flotas, toda vez que los retrasos en la fabricación les impiden reforzarlas. La consecuencia, y así lo reconocen las propias compañías, es que a partir del mes de julio va a resultar muy complicado atender toda la demanda, en un contexto, además, de encarecimiento de tarifas. La preocupación es un hecho, hasta el punto que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda realizar las reservas de los coches con la máxima antelación posible.

La falta de microchips y otros componentes está propiciando que la fabricación de coches avance a cuentagotas, en un proceso que no está afectando solo a los compradores particulares, sino también a las empresas que se dedican al rent-a-car. Así lo señala Mauro Derqui, presidente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos de la Comunidad Valenciana y Murcia (Aecoval), quien destaca que, aunque no hay datos concretos, en estos momentos se calcula que el conjunto de las compañías del sector que trabajan en la provincia de Alicante pueden contar con unos 70.000 coches, lo que supone apenas un 60% de lo que venía siendo habitual antes de que irrumpiera la pandemia. "Estamos teniendo muchas dificultades para poder ampliar las flotas, porque no hay coches. Algunas empresas, las más potentes, están recurriendo a la importación, mientras que otras optan por quedarse los vehículos que tenían en renting. Pero ni con estas medidas se está consiguiendo solucionar el problema", lamenta.

En la actualidad se está pudiendo atender la demanda, pero Derqui ya vaticina que entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, coincidiendo con el momento más fuerte de la campaña turística, va a haber serias complicaciones. "El primer segmento que se agotará -advierte- será el correspondiente a los vehículos pequeños, y, más adelante, también es previsible que haya problemas con los intermedios".

Otra de las consecuencias de esta escasez de vehículos será el encarecimiento de las tarifas. El presidente de la asociación sectorial señala que el aumento se situará entre el 10% y el 15%, aunque sumado al 40% que ya subió el año pasado. "En el caso de mi empresa -explica-, lo que sí vamos a hacer son descuentos a nuestros clientes habituales. Los ponemos más caros en internet para que no se agoten y se queden sin coches".

Por su parte, Diego Villagordo, director de operaciones de la compañía Centauro, señala que los indicadores turísticos son muy favorables y que, consecuentemente, habrá un incremento de la demanda de vehículos que chocará con la falta de disponibilidad. "La flota actual -indica- no está a los niveles de 2019. Las marcas están teniendo dificultades para fabricar coches por la falta de componentes, la guerra de Ucrania y la conversión de sus cadenas de producción para el vehículo eléctrico. Por ello recomendamos a nuestros clientes que reserven cuanto antes, para garantizar la disponibilidad".

Justo lo mismo que plantea la OCU, incluso si aún no se ha cerrado por completo el plan vacacional, ya que, según explica la organización, muchas compañías ofrecen políticas de cancelación flexibles, sin cargos hasta dos días antes del comienzo previsto del alquiler, especialmente cuando se contrata a través de la página web.