La plataforma convocante de los paros en el transporte de mercancías por carretera ha pedido a camioneros y conductores profesionales "no decaer", ha avanzado que "ya queda menos" para encontrar una solución y ha criticado a quienes salen "corriendo" y retoman la actividad.

"Los que arrancan bajo presiones van a terminar al final solos, arruinados pero también humillados y sin ningún tipo de dignidad (...) Nosotros seguimos y seguiremos hasta el final, todo lo que sea arrancar sin soluciones es un suicidio económico, supone quedar a la altura del betún", ha alegado su presidente, Manuel Hernández.

En un mensaje publicado este miércoles en redes sociales, el portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha insistido en que operar hoy implica "estar peor que si se está parado", y ha advertido de que acabar con la movilización supondría un cierre en falso de esta crisis. "Nos intentan apagar y hacer invisibles, y el problema no se puede tapar porque no está solucionado (...) De nada serviría volver ahora, enseguida estaríamos parados de nuevo porque no hay posibilidad de desarrollar la actividad" sin perder dinero, ha defendido Hernández.

El representante de la Plataforma ha subrayado que el paro no pretende "hacer daño a nadie", y ha recalcado que no se puede apelar a la responsabilidad de los transportistas cuando el sector no tiene "posibilidades" de trabajar a cambio de un precio superior a los costes. "Hay gente que está demostrando su valía para ganarse el respeto y que no está dispuesta a trabajar para arruinarse (...) Allá cada uno con su conciencia, si se contribuye a arreglar esta situación o a empeorarla. Cada uno se retrata con sus acciones", ha destacado Hernández.

El Gobierno y las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera -donde no está presente la plataforma convocante- llegaron a un acuerdo en la madrugada del viernes que implica la concesión de 450 millones de euros en ayudas directas y unos 600 millones destinados a bonificar con 20 céntimos el litro de combustible. Desde entonces, patronales del sector y el propio Ejecutivo coinciden en apuntar que se ha notado una notable mejora de la circulación de camiones y apuntan a una afectación "marginal" del paro, en contraste con los problemas de suministro generados la semana pasada como consecuencia de la protesta.