Los convocantes de los paros en el transporte de mercancías, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte mantendrán la huelga después de una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El presidente de esta asociación, Manuel Hernández, ha indicado que necesitan "un decreto ley transitorio" que garantice que los transportistas cubren sus costes hasta que el Gobierno presente el borrador de la Ley de Cadena Alimentaria.

"No tenemos más remedio de seguir en la misma situación en la que estábamos, confiamos en que los próximos días se replanteen todo lo que le hemos estado explicando. Nuestra situación es caótica, muy grave. Nos cuesta más dinero salir a trabajar", ha dicho Hernández a su salida del encuentro. "Necesitamos una garantía de que si el lunes arrancamos sea sin perder dinero, sin esa garantía nosotros no podemos desconvocar este paro", ha añadido. "Cuando te cuesta menos dinero estar parado que estar trabajando, en la peor de las circunstancias siempre va a ser más conveniente no arrancar que arrancar", ha insistido.

El principal reclamo de la Plataforma es ese: evitar el trabajo a pérdidas y mientras no haya propuesta por parte del Ejecutivo no hay cambios por parte de la Plataforma, que ha dejado la puerta abierta a la ministra para que les llame "cuando ella quiera llamar, sábado, domingo, cuando ella considere oportuno". "Le he dicho que yo en estas circunstancias no podía, bajo ningún concepto, plantear una desconvocatoria porque no se está dando respuesta al problema de fondo, del que a lo mejor no se ha hablado lo suficiente estos días", ha añadido Hernández.

Así, según ha explicado el líder de la Plataforma este sábado habrá marchas lentas de camiones en "muchas provincias". "Los camiones vuelven a salir a la calle de manera pacífica para que la gente sepa que seguimos en las mismas circunstancias. Esperemos que esas medidas transitorias mientras esperamos a la ley (de la Cadena Alimentaria) se ponga en marcha más pronto que tarde", ha dicho Hernández.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció en la mañana de este viernes que se reuniría con la Plataforma en Defensa del Transporte, la asociación convocante de la huelga, con quienes se negaba a sentarse hace unos días al calificarlos de "radicales que están actuando con violencia", para explicarles el pacto alcanzado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). En este sentido, una de las primeras reclamaciones de Hernández fue que la ministra pidiera perdón al colectivo: "La explicación de la ministra es que entendiéramos que se estaba refiriendo a casos puntuales sin intentar generalizar", ha explicado Hernández.