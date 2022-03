El paro de transportistas debido al incremento exponencial de la luz y los combustibles, entre otros productos, sigue afectando a toda España, y profundamente a Galicia. En los supermercados ya se comienzan a observar estanterías sin productos e, incluso, algunos han tenido que echar el cierre, como es el caso de Lidl. Esta situación está mermando la capacidad de subsistencia de otros múltiples sectores, como el ganadero o el de la automoción, que ha hecho que Stellantis Vigo suspenda el reinicio de su producción, previsto para el lunes. Tampoco está siendo fácil para la flota gallega, que ha decidido su amarre total en un gesto histórico.

En este contexto, se ha hecho viral un vídeo en el que un hombre, quien se presenta como ganadero de Lugo y portavoz de la asociación Agromuralla, Roberto López, protesta contundentemente por las condiciones económicas en la que se han visto envueltos en las últimas semanas para sacar su trabajo adelante. "Os voy a dar un consejo, gente de la ciudad, comprad toda la comida que podáis, que ya veremos lo que os dura y veremos si seréis capaces de pagar los precios del próximo convoy", advierte rodeado de diversos transportistas -de quienes defiende su actitud pacífica- que secundan el paro, iniciado el pasado lunes.

"Lo estamos pasando muy mal, los costes de producción se han disparado, si no sembramos ahora, no recogemos en verano y en octubre no coméis pan ni tomáis leche ni patatas ni hortalizas...", continúa explicando López, a la vez que denuncia que ya se están "matando a las vacas para pagar facturas".

Críticas al Gobierno, que ya ha anunciado medidas

El ganadero, que ha aparecido a lo largo de los últimos días en varios medios de comunicación televisivos alzando duramente la voz también contra el Gobierno -"Vais a comer mierda", llegó a decir refiriéndose a los españoles-, ha apelado en varias ocasiones a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a quien critica por su "dejadez de funciones": "Por desgracia, la señora ministra no tiene media hora para reunirse con ellos; quieren trabajar dignamente, ¿es tan difícil de gestionar?", ha finalizado.

El Ejecutivo nacional, que hace dos días prometió bajadas de combustibles, luz y gas a partir del 29 de marzo, por su parte ha acusado a la extrema derecha de estar detrás del presente cese de transportistas. El propio presidente, Pedro Sánchez, se encuentra en una gira para convencer a los líderes europeos para desligar el precio del gas del de la energía eléctrica, una propuesta bienvenida por Italia, Grecia y Portugal, aunque recibida con recelo por Alemania. La oposición, encarnada ya por Alberto Núñez Feijóo, insiste en una bajada inmediata de los impuestos.