¿Cómo está afectando el paro del transportistas? Las 5 claves de la protesta.

Los transportistas están llamados a parar por tercer día consecutivo para protestar contra el encarecimiento de los precios del combustible. Las protestas parten sin el apoyo de las patronales ni las organizaciones empresariales, están teniendo un efecto desigual sobre el territorio y su impacto sobre las cadenas de suministros empieza a notarse tras cuatro jornadas de conflicto. Estas son las claves de cómo está transcurriendo y qué afectaciones tiene para el consumidor el paro de transportistas.

Dónde se concentran las protestas y los cortes de carretera?

Las protestas se están concentrando en las zonas portuarias de los principales puntos logísticos del país. En Catalunya es habitual que los protestantes se concentren en la Zona Franca, aunque también en Tarragona. Otros muelles relevantes en cuanto a tráfico de mercancías, como Málaga, Vigo o Bilbao son escenario habitual de las protestas. Y los accesos de los mercados mayoristas, como Mercabarna o Mercamadrid, o centros logísticos del comercio electrónico, como Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) también han sido lugar estos días de piquetes. Las fronteras, de momento y dadas las fuerzas de los convocantes, no han sido objeto de protestas y la circulación por las mismas opera con normalidad.

¿Hasta cuándo están convocados?

El paro ha sido convocados como indefinidos y la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional afirma que "no se levantará mientras no reciba para llegar a los acuerdos necesarios". De momento el Gobierno no ha reconocido a la Plataforma como interlocutor válido y este miércoles con quien se reúne es con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la patronal más representativa del sector. Si bien al no ser una huelga sino más bien un cierre empresarial, el paro no está regido por una convocatoria legalmente reconocida y ni las organizaciones del sector ni la Administración está dando cifras de seguimiento. La Plataforma afirma que "el porcentaje de seguimiento es total entre los pequeños transportistas".

¿Hay riesgo de desabastecimiento?

No, "de momento", según coinciden las diferentes fuentes consultadas como Transcalit, Pimec, AGTC o Mercabarna. El cuarto día del paro de transportistas empieza a mermar las reservas de los mayoristas, que ante la perspectiva de incidencias habían hecho acopio las jornadas previas de género. La mayoría de empresas tienen 'stock', aunque en los próximos días si se mantienen los paros puede haber afectaciones más severas. "El desabastecimiento será inevitable e inmediato", alertan los convocantes. La gran patronal CEOE alertó en un comunicado el miércoles que detecta "graves perjuicios en la cadena de suministros" fruto de las protestas y los cortes de carretera en sectores como la industria, el comercio y el sector agroalimentario. En las zonas del sur de España y en la meseta es donde se están concentrado las mayores afectaciones, mientras en Catalunya la incidencia es más limitada.

¿Qué productos se están viendo ya afectados?

En Barcelona Mercabarna señala que los primeros afectados pueden ser los productos frescos, concretamente los vegetales. Sin llegar al punto del desabastecimiento, si puede haber problemas de suministros puntuales para comprar pimientos, las berenjenas, el calabacín y las fresas. Ello viene especialmente marcado por los cortes de carretera en el sur del país y los mayoristas ya están recurriendo a mercados alternativos, como Portugal o Francia. Otro de los productos que en los mercados municipales de Barcelona están empezando a echar en falta son los mariscos y pescados, por el doble efecto del paro, como porque muchos pescadores no han salido a faenar en los últimos días por la climatología y el encarecimiento del combustible. Y a partir de los próximos días hay riesgo de que los productos lácteos se vean afectados, ya que dicha industria ha anunciado que paraliza su actividad desde este jueves por la incidencia de los paros.

Desde el campo, Unió de Pagesos afirma que no están notando problemas de suministros en lo que a pienso de los animales para sus granjas refiere, así como tampoco para el transporte de producto desde las mismas a los mercados. Las organizaciones empresariales consultadas no señalan en concreto más productos, aunque reconocen que puede haber retrasos en los envíos y trasiego generalizado de mercancías.

¿Quién y por qué convoca los paros?

La protesta ha sido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que dice representar a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que suponen el 85% del sector. No es una representatividad medida, ya que la plataforma ha sido creada específicamente para coordinar los paros y no tiene una representatividad reconocida como agente social. De hecho, todas las patronales y organizaciones empresariales del sector reniegan de las protestas y critican el proceder de los manifestantes, pese a compartir su exigencia al Gobierno para que rebaje el coste de los carburantes.