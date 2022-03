El bloqueo de 500 plantas solares en Valencia da alas al precio de la luz

El bloqueo de 500 plantas fovoltaicas y eólicas en la Comunidad Valenciana impide que se frene el alza del recibo de la luz y agrava la dependencia del gas. Algunos promotores llevan más de un año y medio esperando que la Administración les conceda los permisos sin éxito. En los últimos meses no se ha concedido ni una autorización pese a la avalancha de proyectos y el compromiso de la Generalitat de agilizar los trámites. La patronal valenciana de renovables (Avaesen) reclamó ayer a la Administración que "deje de marear la pérdiz" y recordó que la energía verde es la más económica. La Asociación Empresarial Eólica (la patronal nacional) también reclamó acelerar el desarrollo de renovables "como solución a un nuevo modelo económico y energético que minimice la dependencia del exterior".

El sector fotovoltaico ha impulsado en los últimos tres años parques solares con una potencia total de 44 megavatios (MW) frente a los 6.000 MW previstos por el Consell. "Europa está pidiendo que se acelere el despliegue de renovables para reducir las emisiones de C02 y acabar con la dependencia del suministro de combustible ruso. La aprobación de los parques no puede tardar siete años. Es un sector estratégico y no paran de poner pegas", advirtió ayer Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen. Lacruz precisó que en 2019 se enganchó a la red un parque de 4 MW, en 2020 no se desarrolló ninguno y en 2021 se conectaron plantas con una potencia de 40 MW.

Los proyectos bloqueados conllevan una inversión de más de 5.000 millones de euros. Antes del próximo mes de octubre, el 80 % de los proyectos en desarrollo en la Comunidad Valenciana debe haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De no conseguirlo, los proyectos perderán sus derechos de acceso y conexión a la red y la Administración puede ejecutar los avales presentados por los promotores (40.000 euros por cada megavatio de potencia). El sector calcula que los proyectos renovables previstos en la Comunidad Valenciana (6.000 megavatios de energía solar y 4.000 de eólica) pueden generar 24.500 nuevos puestos de trabajo en cinco años.

Lacruz: "Somos la comunidad que peor lo está haciendo de toda España"

Marcos J. Lacruz lamentó que en la Comunidad Valenciana "hay una revisión exhaustiva de los expedientes que está impidiendo que los proyectos salgan adelante. Los plazos se echan encima y el precio de la luz está por las nubes porque no hay alternativa al gas. Somos la comunidad que peor lo está haciendo de toda España". El presidente de Avaesen incidió en que las plantas fotovoltaicas "no se comen el suelo como algunos cultivos y no matan a los animales. Tenemos una buena interlocución con la Generalitat, pero que resuelva de una vez este bloqueo".

La Comunidad Valenciana es la séptima región española por potencia fotovoltaica instalada, muy por detrás de autonomías como Andalucía y Murcia e incluso de Castilla y León, que tiene una irradiación inferior. A pesar del interés del Consell en desplegar la energía renovable como alternativa a la central nuclear de Cofrentes (que produce el 46 % de la energía valenciana y cierra en 2030), los promotores se han topado con el bloqueo burocrático y la oposición de algunos ayuntamientos por la presión vecinal.