La sala Varadero del Grau de Castellón será el escenario el jueves, día 24 de febrero, de un encuentro empresarial de altura impulsado por el Periódico Mediterráneo, en colaboración con CaixaBank, Grupo Simetría y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV).

La jornada tendrá como principal protagonista al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, (CEOE), Antonio Garamendi, quien se encuentra en el centro de la actualidad informativa con aspectos como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o la llegada de los fondos europeos.

Durante su intervención en Castellón, Garamendi detallará las principales claves para este ejercicio y ya anticipa que "ni la economía ni va excesivamente bien ni tampoco va terriblemente mal". "Los recientes datos de empleo no son malos, pero tenemos mucho que recorrer. Además, no nos preocupa tanto la evolución de la actividad privada, lo que más me preocupa son las cuentas del Estado y que entremos en sendas de déficit elevadas (del 4,5% o 5%), que habrá que pagar. Debe trabajarse más la eficiencia del Estado, ya que hay muchas duplicidades que podrían revisarse" apostilla.

Sobre las expectativas de crecimiento de la economía española, el presidente de la CEOE expresa que "nosotros ya dijimos que el PIB de 2021 iba a estar en 5%. Llevamos tiempo avisando que el crecimiento no iba a estar en el 6,5%. Y pensamos que hay relaciones con el Presupuesto que deberían modificarse. En una empresa cuando sabes que no vas a facturar lo previsto, te pones en marcha. En Presupuestos, el petróleo está valorado en torno a los 60 euros y el barril casi llega ya a los 90 euros. Y cada 10 puntos de subida de precio suponen un coste de 5.000 millones de euros".

Sobre la polémica relativa a la llegada de los fondos europeos, otro de los asuntos que abordará en la sala Varadero del Grau, Garamendi repasa que "es un asunto que merece ser abordado desde numerosas variables". "Efectivamente, tal y como le he plantado al Gobierno, hay que agilizar los trámites administrativos. También hay una parte que depende de las comunidades autónomas. Por otro lado, hay que hablar de la solvencia de las pymes en este punto. Pedimos que en lugar de un 30% se destine un 50% de los fondos. A las empresas españolas les importa más la reforma laboral que los fondos europeos", resume el presidente de la patronal de empresarios españoles.