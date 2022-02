Manuel Conthe, uno de los seis consejeros independientes de Unicaja Banco, ha presentado su renuncia al cargo tras la decisión adoptada este martes por mayoría en el consejo de administración de la entidad malagueña de que no se le iba a proponer para la renovación de un nuevo mandato. Conthe es uno de los siete consejeros de la entidad malagueña cuyo cargo fue renovado en abril de 2018 con un periodo de vigencia de cuatro años que expiraba en este 2022.

La renuncia de Conthe, que ha sido comunicada por el banco este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), significa que el consejo perderá uno de sus 15 miembros y quedará un hueco libre que previsiblemente será ocupado, tras la próxima junta de accionistas de Unicaja Banco que se celebra el próximo mes de abril, por un representante de los dueños de la empresa textil malagueña Mayoral, propiedad de la familia Dominguez de Gor, que había solicitado hace unas semanas un asiento en el consejo de administración al haber alcanzado el 7,6% del accionariado del banco a través de la sociedad Indumenta Pueri.

A pesar de perder un consejero independiente (es decir, no nombrado en representación de los accionistas) , Unicaja Banco sigue cumpliendo los códigos de buena conducta establecidos para las entidades cotizadas, ya que en los casos en los que hay un accionista de referencia que supera el 30% del accionariado (y es el caso del banco malagueño, donde la Fundación Bancaria Unicaja supera ligeramente ese porcentaje), el número de independientes debe ser, como mínimo, del 30%. Los cinco consejeros independientes que siguen en el consejo de Unicaja Banco representan un tercio del total de asientos, es decir, el 33%, con lo que sigue dentro de los estándares recomendados, según ha podido saber este periódico.

La salida de Conthe, no obstante, no ha contado con el respaldo de todo el consejo ya que, al parecer, una parte del mismo opinaba que era el consejero dominical Ernesto Luis Tinajero, procedente de la antigua Liberbank, quien tenía que ceder su puesto a Mayoral, al contar actualmente con menos peso accionarial. Sin embargo, se da la cirunstancia de que Tinajero comenzó su mandato justo el pasado año y no expira hasta 2024. Según algunas fuentes, el reglamento interno del banco impide truncar ese mandato antes de que se agote, lo que impedía legalmente esa opción (a la que, por otro lado, se oponía tanto Tinajero como otra parte del consejo).

El movimiento que ha dado el banco presidido por Manuel Azuaga parece aclarar algo el horizonte de cara a la propuesta que el consejo de administración debe aprobar en las próximas semanas para llevarla la junta de accionistas del mes de abril. Allí se deberá aprobar, si todo transcurre, las renovaciones de los otros seis consejeros que cumplen mandato en este 2022: la independiente Ana Bolado, los cuatro consejeros dominicales propuestos por la Fundación Bancaria Unicaja (Juan Fraile, Petra Mateos-Aparicio, Manuel Muela y Teresa Sáez) y el propio Manuel Azuaga.

Para que su propuesta de renovación llegue a la junta de accionistas, estos consejeros necesitan el respaldo de al menos la mitad de los votos del consejo de administración. Sin embargo, en el caso del presidente Manuel Azuaga, el apoyo tendría que alcanzar hasta un mínimo de dos terceras partes (es decir, 10 votos) si quiere mantener las funciones ejecutivas.

Durante estas semanas se vienen celebrando reuniones del consejo con intención de perfilar la propuesta que se llevará a la junta de accionistas. La intención, según ha podido saber este periódico, es tenerla preparada para la primera mitad del mes de marzo ya que, por ley, la junta debe convocarse con su orden del día detallado un mes antes de su celebración, lo que daría como fecha tope para hacer esa convocatoria los últimos días de marzo.

El consejo actual del banco, tras la fusión de Unicaja y Liberbank en el verano de 2021, está compuesto por 15 miembros: nueve procedían de Unicaja y seis de la antigua Liberbank. Dos de los consejeros son ejecutivos (Manuel Azuaga como presidente y Manuel Menéndez como consejero delegado), otros siete son dominicales y seis independientes (que se quedan ahora en cinco con la salida de Manuel Conthe. Figuran como dominicales Juan Fraile, Petra Mateos-Aparicio, Manuel Muela y Teresa Sáez por Unicaja, y Felipe Fernández, Ernesto Luis Tinajero y David Vaamonde por la antigua Liberbank. Como independientes, cuatro llegaron de Unicaja (María Luisa Arjonilla, Ana Bolado, Manuel Conthe y Manuel González Cid) y dos de Liberbank (Jorge Delclaux y María Luisa Garaña). La única cara nueva que se integró en el consejo con la fusión fue la de Manuel González Cid, exdirector financiero de BBVA y asesor de Cerberus en España.

Por otro lado, el consejo de administración ha acordado formular las cuentas anuales y el informe de destión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio 2021, en los que consta una propuesta de distribución del resultado de la socieda que s someterá a la aprobación de la junta general de accionistas. Se contempla el reparto de dividendos por importe de 67.337.196 euros, según ha remitido el banco a la CNMV.