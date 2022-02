La revolución nanotecnológica cambiará todas las facetas de nuestra vida gracias a sus múltiples aplicaciones. Para conocer las implicaciones de este proceso en el futuro de nuestras existencias, la catedrática de Física Biológica y vicedecana del Departamento de Física de la Universidad de Oxford, Sonia Contera, ofrecerá la conferencia La nanotecnología llega a la vida el próximo jueves 17 de febrero a las 19.30 horas en el Club Diario de Mallorca.

La cita se enmarca dentro del ciclo de conferencias que organiza el Cercle d’Economia de Mallorca y en la que colabora el Club Diario de Mallorca. Tras la intervención tendrá lugar una cena-coloquio (exclusiva para socios del Cercle) en el Meliá Palau de Congressos de Palma.

Sonia Contera (1970, Madrid) es una experta en esta materia. Estudió física en Madrid, obtuvo su doctorado en la Universidad de Osaka, y es Catedrática de Física Biológica y vicedecana del Departamento de Física de la Universidad de Oxford.

Fue fundadora y directora del Instituto Oxford Martin de nanotecnología en medicina. Autora del libro Nano comes to life: how nanotechnology is transforming medicine and the future of biology, durante su ponencia desgranará los principales usos de esta disciplina en la sociedad actual.

Contera ofrece conferencias sobre ciencia y tecnología y sus consecuencias sociales y económicas. Su investigación utiliza física y nanotecnología al tiempo que ayuda a diseñar nanomateriales que imitan las funciones biológicas y permiten aplicaciones biomédicas como la administración de fármacos y la ingeniería de tejidos.

La intervención de esta destacada científica en el club DM permitirá conocer en profundidad qué papel juega la nanotecnología en la vida diaria.

Vacunas con nanopartículas

Esta materia nació en los años ochenta y desde el principio se relacionó con la biología y su capacidad de crear estructuras vivas e inteligentes usando la evolución y nanomateriales inteligentes (proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas). En la actual pandemia, la nanotecnología ha resultado de vital importancia para hacer frente a la amenaza de la Covid-19 mediante vacunas creadas con nanopartículas de lípidos que contienen ARN. De este modo, podemos decir que la nanotecnología ha llegado a la biología y revolucionará los métodos diagnósticos y terapéuticos de la medicina.

Pero la revolución nanotecnológica no se quedará ahí, la progresiva convergencia de la física, las ciencias de la computación y la ingeniería con la biología, forzarán a nuestros ordenadores digitales a redescubrir la computación analógica para afrontar entre otras cosas el cambio climático, con menos uso de energía y materiales sostenibles.

La ponencia de la catedrática Sonia Contera revisará el pasado y el futuro de la nanotecnología, la física y la biología y cómo su convergencia afectará a la actividad tecnológica en un mundo donde la geopolítica vuelve a dominar la estrategia industrial de los países.

