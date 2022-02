José Alberto González-Ruiz (CEOE), sobre la reforma laboral: "No hay palabras, debían haber estado todos a una"

El secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, señaló este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que "no hay palabras" para describir lo que sucedió este viernes en el Congreso de los Diputados, en la que la votación de la reforma laboral que salió adelante gracias al voto favorable que por error emitió un diputado del PP. "No sé cómo calificarlo; parece algo que ni que se hubiera pensado o planificado podría salir", aseveró con estupor, y mostró sus temor a que los partidos puedan revertir este acuerdo a través de recursos o con la repetición de la votación.

"Al final no sé en que va a quedar todo esto", expuso. En cualquier caso, para la patronal "no cabe duda que es un acuerdo en el que hemos trabajado mucho y creemos que en estos momentos es un muy buen acuerdo para España, probablemente no es el que hubiéramos deseado, pero nos tenemos que sentar con un Gobierno de estas características, de coalición socialista y comunista y, al final, hemos conseguido lo mejor que se podía conseguir", explicó González-Ruiz, que participó en la capital grancanaria en unas jornadas sobre la digitalización del sector de la construcción.

En su opinión, ha habido acuerdo tras nueve meses de trabajo entre los sindicatos y la patronal, "y algo que los trabajadores y empresarios pactan, los partidos políticos tienen que decir en cierta manera que somos los que verdaderamente creamos empleo y se debe respetar un poco ese acuerdo", porque "si hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo, habría que haber estado todos a la una y haberlo sacado todos de una forma fuerte" en el Congreso. "Pero no ha sido así y esperemos que esta reforma salga adelanta", recalcó, porque es una de las cuestiones que pide Europa para los fondos de recuperación Next Generation -donde ha España le han correspondido 70.000 millones- y "no cabe duda que si no se aprueba por las razones que sea o entra en un proceso de enmiendas y se vaya en otra dirección Europa dirá que no es lo que el Gobierno se había comprometido y tomaría sus medidas".

Además puntualizó que "este acuerdo respeta en un 95% la reforma laboral de 2012 en los aspecto fundamentales", y añadió que están "contentos" por el trabajo que han hecho en el diálogo social.