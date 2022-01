Las 4 claves de los datos del paro de diciembre del 2021

Diciembre del 2021 ha cerrado un año de registros récord en cuanto a reducción del paro y creación de empleo. El 2021 ha sido el año no solo de la recuperación de la Covid, sino de superar los registros previos al mismo. El mercado laboral esquiva por ahora los obstáculos de la variante ómicron, la escalada de la inflación y la escasez de materias primas para cerrar un 2021 con récord de trabajadores en activo y el menor nivel de paro de los últimos 14 años. No obstante, la estadística no enmascara altas dosis de temporalidad y resta la incógnita de cuánto tiempo más el mercado laboral podrá sostener los actuales ritmos de creación de ocupación.

El segundo año de pandemia se cierra con un nuevo récord de empleo: 19,8 millones Los ertes siguen en fase descendentes y, comparado con el pico de afectación alcanzado durante los primeros compases de la pandemia, el volumen de trabajadores afectados actualmente es residual. El Gobierno ha actualizado este martes los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. Estas son las cinco claves. 1. Empleo: 19,8 millones de ocupados, récord sin precedentes El mercado laboral español ha ganado 776.478 afiliados a la Seguridad Social este 2021, hasta un total de 19,8 millones de trabajadores en activo. La economía española alarga su fase expansiva del empleo y suma nuevos ocupados en 10 de los 12 meses del año. Diciembre ha sido un buen mes, sin ser el mejor de la serie histórica, y la desaceleración del crecimiento de la ocupación dado el avance de ómicron ha sido mínima. Si bien el empleo supera los niveles previos a la pandemia, no todos los sectores manejan mejores registros que en el 2019. Los casos más evidentes son los de la hostelería, uno de los pulmones de la ocupación en España, y las actividades artísticas, ambas especialmente damnificadas por las restricciones durante los últimos dos años de pandemia. 2. Paro: Vuelta a niveles de antes de la crisis financiera El paro alargó este mes de diciembre su tendencia a la baja y encadenó 10 meses consecutivos de reducciones, una racha sin precedentes. España ha visto disminuir el desempleo este 2021 en 782.232 personas y se sitúa en un total de 3,1 millones de personas en paro, su nivel más bajo desde el 2007. Es decir, la efervescencia del empleo del último año ha permitido no solo dejar atrás el coronavirus, sino también volver a registros previos a la burbuja. El sesgo de género pervive detrás de esa estadística general de paro. Y es que tras la reducción del desempleo registrada en diciembre, el mercado laboral español consigue por primera vez que haya menos mujeres paradas que antes del covid. Pues hasta ahora solo los hombres habían recuperado los niveles de desempleo del 2019. 3. Los trabajadores autónomos resisten la crisis El colectivo de trabajadores autónomos está capeando con éxito los dos años de pandemia y consolidó este 2021 la cota de los 3,3 millones de autoempleados en toda España. Durante el último ejercicio ha sumado un total de 56.990 integrantes, su mejor año desde el 2014. Si bien durante el año hubo momentos en los que las organizaciones más representativas del colectivo alertaron de que la retirada progresiva de ayudas públicas podía acarrear una pérdida de efectivos en el colectivo, sobre todo aquellos con menores ingresos, de momento la estadística no refleja dicha tendencia y mantiene los números verdes. 4. ERTE: el 97% de trabajadores han salido del expediente Los ertes, que fueron un blindaje vital para el empleo de hasta 3,5 millones de trabajadores durante los meses más duros de la pandemia, se han visto reducidos a cotas residuales. En diciembre había 102.548 empleados afectados por un expediente de suspensión y casi la mitad estaban parcialmente suspendidos. La tendencia sigue a la baja, a expensas de potenciales repuntes en diciembre dado el imprevisible avance de la ómicron y el cierre de determinadas actividades, como el ocio nocturno y las discotecas. Por el momento en diciembre había 35.000 afectados menos que cuando se activó la última prórroga de los ertes covid, que tiene cobertura hasta mayo.