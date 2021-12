La patronal pospone su junta directiva al 22 de diciembre en plena recta final de la reforma laboral

La reforma laboral entra, tras más de nueve meses de negociaciones, en su recta final y con todos sus cabos por amarrar. "Hay aproximaciones, pero está todo abierto, [...] a la negociación le quedan unos cuantos capítulos", ha advertido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, este martes por la mañana en el Foro Nueva Economía. "Ahora mismo la cosa está 50% acuerdo, 50% no acuerdo. En algunos puntos el Gobierno está de acuerdo con los sindicatos y en otros con la patronal, pero no hay nada cerrado", resume una fuente conocedora de los vericuetos del diálogo social. El fruto de esas conversaciones debe estar plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, tal como ha repetido siempre que se le ha preguntado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y esta semana el Gobierno confía tener cerrado un borrador para que los agentes sociales puedan someterlo a votación de sus máximos órganos, como tarde, a principios de la siguiente.

La patronal CEOE ha pospuesto su última junta directiva del año al próximo 22 de diciembre. Habitualmente la cúpula de los empresarios se reúne el día 15 de cada mes, pero en esta ocasión han decidido retrasar una semana dicho cónclave. Es el último del año, habitualmente viene cargado con varios puntos para cerrar el ejercicio y en esta ocasión se suma la plena efervescencia de la reforma laboral. Para transmitir el minuto y resultado de las conversaciones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha citado a los suyos este miércoles para una reunión; pero la junta como tal se dará cita el próximo 22 de diciembre. Fecha en la que podrían, si el Gobierno decide cerrar las conversaciones, someter a votación el texto final que salga del diálogo social. Y decidir si la patronal firmará o no el acuerdo. Otra posibilidad sería convocar una junta directiva extraordinaria, como ha ocurrido en anteriores negociaciones como en la prórrogas de los ertes, y decidir allí el pronunciamiento de CEOE.

Las negociaciones transitan por terreno pantanoso, con las partes en un perfil bajo y sin ánimo de airear los detalles de las conversaciones. Según coinciden diferentes fuentes del diálogo social la reunión de este martes ha vuelto a incidir sobre temporalidad y fijos discontinuos. Dos ámbitos que están copando los últimos encuentros y sobre los que no hay ni entente ni acercamientos sustanciales. Los empresarios exigen ampliar las causas que justifiquen un contrato eventual y que el Gobierno renuncie a determinar como nulo el despido de un eventual en fraude. Consideran que esta modificación penaliza excesivamente al empleador y que debiera mantenerse como un despido improcedente. Tampoco están conformes con la intención de Seguridad Social de multiplicar el coste de las cotizaciones de los contratos eventuales ultracortos.

El Gobierno tiene por delante unos días en los que intentará la cuadratura del círculo: rebajar los límites a la temporalidad lo suficiente como para atraer a la patronal, pero no hasta el punto que los sindicatos consideren insuficiente la reforma. "No hay nada cerrado", tal como insisten todos las partes negociadoras. Las líneas rojas que claramente han trazado los sindicatos se encuentran en lo relativo a la negociación colectiva. Ello no significa que en el resto de contenidos puedan aceptar cualquier cosa, pero sí que en ese punto tienen claro donde no van a ceder. "Si no se modifica esa prevalencia del convenio de empresa no va a haber acuerdo y más de lo mismo con la ultraactividad", ha dejado claro Sordo este martes. Ahí las centrales no quieren ceder ni un palmo y el hecho que estas reformas estén explícitamente recogidas en el acuerdo programático del Gobierno de coalición les da alas para ello.