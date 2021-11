Las agencias de viajes ven la recta final del año con moderado optimismo pero reconocen que la actividad está lejos de los niveles prepandemia. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), principal patronal del sector, informó este lunes de que la media de las reservas de las campañas del puente de la Constitución, Navidad y Fin de Año se sitúa en torno a un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Un 57% de las agencias de la asociación aseguran que están registrando incrementos de actividad superiores a ese umbral. El presidente de Acave, Martí Sarrate, aseguró que pese a que se percibe la recuperación "todavía la facturación de las empresas estará un 50% por debajo de la del 2019 y frente a antes de la pandemia han cerrado el 25% de las agencias de viaje. Si las cosas no mejoran, podrían cerrar un 15% más". El cierre de unas 2.500 oficinas de gestión turística durante los dos últimos años, algo menor a lo que se temía, no esconde el incremento de demanda de viajes en la recta final del año, especialmente en destinos de proximidad. En viajes al extranjero, las agencias han percibido una fuerte demanda de viajes a Nueva York. Los precios de vuelos y hoteles a este destino en concreto se han multiplicado desde la apertura de la frontera estadounidense a viajeros europeos. "La recuperación está lejos de los índices de crecimiento óptimos, por lo que no se alcanzarán niveles prepandemia hasta el 2023 o 2024", opinó Sarrate.

Las agencias de viaje no han registrado anulaciones por el aumento de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia o la aparición de la variante del virus ómicron, según datos de Acave. Tan solo algunas reservas con destino a Austria. Para esta patronal es importante que la política sanitaria tome decisiones claras y se evite la situación actual, en la que cada comunidad autónoma está tomando decisiones diferentes para evitar el alza de contagios de covid. Sobre la evolución de la demanda de viajes en los próximos días, Sarrate reconoce que el mejor indicador es el de el grado de ocupación de los vuelos, con claros indicadores de incremento de precios. Otro factor que invita al optimismo es el efecto Black Friday, por el que han aparecido promociones que no se habían visto en años anteriores. La programación de vuelos de Iberia para el 2022 tiende a normalizarse e invita al optimismo, según Sarrate. El presidente de Acave ha criticado la propuesta del Govern de reducir el número de personas en visitas turísticas guiadas a 15 personas (ahora es de 30). Esa propuesta no ha contado con el asesoramiento de los profesionales del sector y es una muestra, según Sarrate, de que "se toman decisiones por parte de gente que no tiene ni idea" y que no prevé las consecuencias económicas que puede tener una normativa semejante. Sobre las deudas contraídas con las aerolíneas por las anulaciones de vuelos durante la pandemia, que supusieron un agujero de 400 millones, Acave calcula que quedan en torno a 80 millones por cobrar. Y eso sin contar lo adeudado a particulares que según la patronal lo tendrán muy difícil para recuperar lo pagado en vuelos anulados. Los destinos nacionales suponen aproximadamente un 20% del total de reservas para esta campaña y Canarias ha sido el destino más demandado para estas fechas seguido de Andalucía y de ciudades como Madrid o Barcelona. El frío y las nevadas hacen prever que las estaciones de esquí incrementarán sus reservas en los próximos días y serán uno de los destinos estrellas de las próximas fiestas. Las agencias receptivas también auguran un incremento de los viajeros extranjeros que visitarán España para estas fechas, que procederán sobre todo de países como Francia, Benelux, Países Nórdicos y Portugal, que vendrán atraídos por la relación calidad/precio y el alto índice de vacunación.