La histórica subida del gasoil pone en jaque a los transportistas en Canarias

El transporte no puede más. La escalada del precio de los combustibles está ahogando a las empresas y autónomos que se dedican a esta actividad en todo el país y ha acabado por convertirse en la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de un sector que asegura estar al límite. Una situación a la que tampoco son ajenos los profesionales en Canarias, que se sienten asfixiados por el alza del gasoil, que encadena ya doce meses de continúas subidas, además de por otros sobrecostes que aseguran no pueden repercutir en el precio de sus servicios. Unas circunstancias que han llevado al Comité Nacional del Transporte a convocar tres jornadas de huelga, los días 20, 21 y 22 de diciembre, para reclamar al Gobierno central medidas para frenar el descomunal aumento de los precios. Los transportistas canarios deciden este viernes si se suman o no a estos paros, a los que ya se han integrado profesionales de diferentes regiones del país.