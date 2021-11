El 70% de las 'start-ups' españolas desconocen cuánto pagan en comisiones bancarias al año. Son uno de los eslabones más frágiles pero prometedor del entramado empresarial español y pese a que la banca se jacta de ayudar a los emprendedores, las empresas de nueva creación confiesan estar huérfanas de padrinos amables. No conocen las comisiones que pagan, visitan cada vez menos las oficinas y la operativa financiera tiende a ser un lastre. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por la firma demoscópica GAD3 para Qonto, autodefinido como neobanco dirigido exclusivamente a empresas y autónomos en España. Encargó el estudio para evaluar qué hueco existía en el mercado para un nuevo competidor y sus conclusiones fueron muy alentadoras. Las respuestas de 510 pymes y 'start-ups' de hasta 250 trabajadores repartidas por toda España muestran que tres de cada 10 pequeñas empresas están dispuestas a cambiar de entidad financiera y un 13% confiesan que trabajan ya con un neobanco o nueva entidad centrada en servicios a través de internet.

El gasto de los servicios bancarios se disparó con la crisis. Tener una cuenta bancaria sin nómina supone en algunos casos un coste de más de 240 euros anuales. Preguntadas sobre qué importe pagan a sus bancos en concepto de comisiones, 7 de cada 10 'start-ups' admiten desconocerlo. De entre éstas, un 37% afirma no tener ni idea de la cifra aproximada y un 34% asegura que no lo tiene calculado con exactitud. Con relación a cuánto supone este gasto, un 14% reconoce que dedica entre 20 y 100 euros anuales y otro 14% lo sitúa en la horquilla que va de los 50 a 500 euros.

En este contexto, el porcentaje de 'start-ups' españolas que están planteándose cambiar de banco es de aproximadamente un 33%. De ese porcentaje, algo más del 14% lo haría por la búsqueda de una entidad que pueda ofrecerles un servicio más ajustado a sus necesidades, y una proporción similar ejecutaría el cambio por estar descontento con el servicio de su actual banco. Una constatación general es que las quejas a los bancos se han disparado con la pandemia, como ya explicó EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica.

En líneas generales, las startups en España se muestran convencidas de la necesidad de contar con un buen servicio bancario para avanzar en el desarrollo de sus negocios. Así lo aseguran 8 de cada 10 'start-ups', quienes consideran este aspecto importante o muy importante. Sobre la implantación de los neobancos en el entramado emprendedor en España, un 24% de las 'start-ups' aseguran querer trabajar con una entidad de este tipo, y un 13% trabaja ya con ellos.

El estudio de Qonto también revela que las 'start-ups' y emprendedores cada vez hacen un menor uso de las sucursales de sus bancos. Un 17% afirma no visitar esas oficinas en todo un año, y solo un 9% lo hace varias veces por semana. De entre las 'start-ups' restantes, hay más que admiten poner un pie en su oficina varias veces al año (35%) que con carácter mensual (20%).

En relación al número de cuentas a través de las que realizan su operativa bancaria del día a día, la mayoría de 'start-ups' en España en la actualidad, una o dos cuentas, y solo 2 de cada 10 admite tener 3 o más. Preguntados sobre cuántas personas en la organización tienen acceso a esas cuentas, un 43% apuntan a que únicamente dos personas pueden operar en ellas, y solo en 2 de cada 10 lo hacen tres personas o más. Esto implica, en general, una gestión bancaria muy centrada en el primer ejecutivo y en el director financiero, que supone un cuello de botella para muchas organizaciones.

Una de las claves de las nuevas entidades bancarias es aportar soluciones para descentralizar todo el acceso a la operativa bancaria para que los responsables tengan mayor visibilidad sobre los gastos, así como mejor trazabilidad de los tíckets y facturas. La automatización de estos procesos y su inmediatez ofrece a los gestores de las 'start-ups' mucha más eficiencia, permitiendo centrarse en una optimización real de sus recurso y en el crecimiento de su negocio.

Los neobancos son entidades reguladas que ofrecen servicios bancarios como pagos sin comisiones en el extranjero, retiradas de dinero gratis, así como tarjetas y cuentas bancarias sin comisiones. Estas entidades surgieron en España a partir del 2015 como consecuencia del auge de internet y la mejora de los servicios de telecomunicaciones. En esencia, los neobancos ofrecen los mismos servicios que los bancos tradicionales solo que realizan el proceso de manera 100% digital y 'on line'. No disponen de oficinas físicas y pueden concentrar sus esfuerzos en personal en tareas directamente relacionadas con el servicio al cliente. La principal función que han descubierto los consumidores en los neobancos es que se pueda viajar al extranjero y no tener que pagar comisiones utilizando sus tarjetas, retirar dinero de los cajeros automáticos en todo el mundo y sin tener que pagar comisiones. Otra gran ventaja que aportan son los descuentos y ofertas por pagar con sus tarjetas bancarias. Todo ello con cuentas gratis en unos momentos en los que la banca tradicional no remunera el pasivo y cobra costes de mantenimiento de cuenta .