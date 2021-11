Castellón busca a la desesperada mano de obra pese a tener 42.000 parados

Juan tiene una empresa de transportes en Les Useres y lleva tanto tiempo buscando chóferes que prácticamente ha perdido la esperanza de contratarlos. "Tengo camiones parados por falta de personal. Hace seis meses que empecé a poner anuncios para cubrir cuatro vacantes y sigo igual. Y en enero necesitaré otros dos profesionales más", cuenta. Su empresa, dedicada al transporte de tierra atomizada por la comarca de la Plana, ofrece buenas condiciones laborales: un sueldo de 2.200 euros al mes y una jornada laboral que no suele acabar más allá de las 18.00 horas. "El problema es que no hay profesionales. Los más mayores se van jubilando y los jóvenes no quieren ser camioneros. Y los pocos que muestran interés por el oficio tienen que invertir más de 4.000 euros en sacarse el carnet. ¿Qué persona de 21 años tiene ese dinero en el banco?", se pregunta.

Juan no encuentra chóferes y en Castellón hay decenas de empresarios que, al igual que él, buscan a la desesperada profesionales. Faltan camioneros ( a nivel nacional el sector habla de un déficit de 15.000 trabajadores), pero también albañiles, fontaneros, electricistas, camareros, cocineros y collidors para la campaña citrícola. "Encontrar cuadrillas en la provincia es misión imposible", aseguraba hace solo un par de días Toni Pérez, director de Márketing de grupo Noa’s, la principal compañía que opera en el sector.

Los empresarios reconocen que pocas veces en Castellón se había registrado una escasez de trabajadores de esta magnitud y que afecte a tantos sectores económicos. Y todo en una provincia con 42.286 parados según el Ministerio de Trabajo (datos al cierre del mes de septiembre) y 34.700 de acuerdo a la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Divorcio entre demanda y oferta

Pero, ¿cómo es posible que falten trabajadores y sobren desempleados? Detrás de esta aparente contradicción hay un cóctel de varios ingredientes. Y entre los principales, según los expertos consultados, una oferta educativa desvinculada del mercado laboral, el frenazo que ha supuesto la pandemia para la llegada de inmigrantes y las condiciones laborales en algunos sectores, que provocan que los desempleados prefieran seguir cobrando la prestación antes que aceptar un empleo.

La Administración valenciana es consciente de un desajuste que se produce en un momento de fuerte recuperación de empleo y asegura que una de las soluciones pasa por la formación a la carta. "Existen algunos sectores que están teniendo dificultades a la hora de encontrar a trabajadores cualificados y, aunque Labora no puede operar sobre el mercado, sí puede ofrecer formación cualificada adaptada a las necesidades de nuestro tejido productivo así como nuestra herramienta de intermediación", apunta Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, quien reconoce que la solución es compleja. "Es algo que compete a muchos actores, empresarios y trabajadores. Desde Labora nos ponemos a disposición de todos ellos para arbitrar acciones que hagan efectiva el encuentro entre demandantes y ofertantes de empleo", añade.

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, apunta a una intermediación "defectuosa" como la principal razón que explica esta situación. "Sencillamente no casa la oferta con la demanda", explica Torres, quien propone que se mantenga el cobro de la prestación por desempleo durante un tiempo para aquellos trabajadores que acepten un puesto lejos de su ciudad de residencia . "La mayoría de los contratos que se ofrecen son de muy corta duración y es muy difícil convencer a un parado de que deje su prestación", destaca Torres.

¿Demasiadas prestaciones?

Algo más de 24.900 personas perciben en la provincia una prestación por desempleo y para Jaime Querol, decano-presidente del Colegio de Economistas de Castellón, cuantas más prestaciones existan más difícil resultará solucionar el desajuste. "Si hay ayudas para todo a muchos desempleados no les compensará dejar esa subvención y ponerse a trabajar si las condiciones laborales no son las óptimas", sentencia.

Los sindicatos no están de acuerdo y, aunque reconocen que cada sector es un mundo, aseguran que una de las claves está en la precariedad. "Si la hostelería no encuentra trabajadores es porque lleva años sin convenio y ofreciendo unas condiciones penosas", argumenta Francisco Sacacia, secretario general de UGT en Castellón. Y cita como ejemplo al azulejo. "La industria no tiene ese problema porque el empleo es de más calidad", indica.