El aumento de la incidencia del covid en Benidorm cancela viajes y para las reservas del turismo

De momento no se han producido cancelaciones generalizadas -aunque las ha habido entre los españoles jubilados-, pero la alegría con la que se trabajaba hasta la semana pasada ha desaparecido, porque las malas noticias sobre el control del covid se han extendido con rapidez por toda España, y la primera consecuencia negativa es que los jubilados que no se mueven con el Imserso no contratan vacaciones. En la otra cara de la moneda el próximo año 2022, que de no torcerse la situación sanitaria por completo será bueno. En este sentido, la Diputación reclamó ayer más rigurosidad a la ahora de analizar y trasladar los datos.

Hosbec no comparte la imagen de «riesgo extremo» que se ha proyectado y "que no se corresponde con la realidad". La patronal insiste en que los datos revelan que ahora mismo -cifras del lunes- hay ocho enfermos hospitalizados por covid en planta en el Hospital Comarcal de La Vila que atiende a 300.000 habitantes.

Además, desde la patronal se gestiona el Hospitality Tourism desde el pasado 15 de julio y durante este periodo se han contabilizado menos de 20 positivos que han necesitado aislamiento en hoteles y alojamientos frente a 400.000 turistas diferentes que se han alojado en los hoteles.

Septiembre fue, en este sentido y según el INE, un buen mes, que ha tenido continuidad este octubre. Los hoteles de la Costa Blanca atendieron a 322.400 turistas, de los que 208.102 fueron extranjeros y de ellos 85.000 en Benidorm. Turistas que mantuvieron, solo en los hoteles, 13.000 empleos, trabajadores que a primeros de año estaban en el paro temporal. De ahí, que la coyuntura actual haya despertado todas la alarmas al comenzar el periodo más álgido de la temporada baja. De hecho, está previsto que a partir de la semana que viene se generalice el cierre de hoteles por temporada, con lo que unos 40 establecimientos de la provincia no volverán a abrir sus puertas hasta la primavera. Falta ver qué decisión tomarán los hoteles que trabajan casi en exclusiva con el Imserso en invierno, y cómo evolucionará el covid en las próximas semanas.

En cuanto a la situación concreta de Benidorm, junto a Alicante el municipio alicantino con infraestructura y dotaciones para recibir turistas todo el año, se dan dos circunstancias adicionales, Benidorm cuenta con dos hospitales privados en una comarca con más de 300.000 residentes que realizan pruebas diagnósticas, pero todas quedan imputadas al municipio, reiteran desde la patronal hotelera. Benidorm tiene, además, más de 50.000 turistas alojados en hoteles, apartamentos y cámpings, que cambian cada semana de clientes por la rotación turística. Además, el número de pruebas diagnósticas que se hacen en esta ciudad es muy elevado precisamente por el componente turístico. Hay muchos visitantes que requieren de una prueba diagnóstica negativa para poder volar de regreso a su país, muchos de ellos británicos hasta hace pocos días, antes de que se levantaran las restricciones.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, dijo este martes estar "preocupada" por la incidencia del covid en Benidorm, donde se alcanza una tasa de 273,95 casos detectados en los últimos 14 días, lo que sitúa a la ciudad en una situación de "riesgo extremo". En concreto, con 193 casos activos. Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que la incidencia acumulada real a 14 días se situaría en torno a los 100 casos por cada 100.000 habitantes, si se tomase como base para medir una población real de 180.000 personas, no de las 68.000 censadas.

La consellera de Sanidad aseguró ayer que "el 53 % de los contagios detectados se dan entre extranjeros, en su mayoría ingleses". La curva al alza en la incidencia comenzó a subir a partir del 5 octubre, coincidiendo con la llegada de turistas, principalmente británicos aunque también se dan positivos en otras nacionalidades, según dijo la consellera Barceló.

Opiniones compartidas

Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, volvió a sentirse este martes sensible con las críticas del sector, a la forma como se analiza el covid. "En general, una ciudad turística siempre se mueve alrededor de cifras muy elásticas y una realidad demográfica que se presta a confusiones. Sin embargo en un momento como este, en el que todos estamos remando para recuperar el posicionamiento de la Comunidad Valenciana, que además sigue presentando cifras poco alarmantes de covid, deberíamos tratar de ser más rigurosos que nunca y tener en cuenta todos los condicionantes y circunstancias que envuelven un destino, como es el caso de Benidorm".

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, se muestra contundente «Los datos del covid que están trasladando las autoridades sanitarias distorsionan la realidad. No hay razones para generar inquietud. La seguridad es una prioridad para nosotros, tanto de los vecinos como de nuestros turistas», subraya el primer edil.

José Mancebo, director del Patronato Provincial de Turismo, comparte la desolación de los hoteleros. "Estoy convencido de que nuestros turistas saben que la realidad es más compleja que el porcentaje según el censo, pero si no se corrige inmediatamente sí que podría llegar a afectar la imagen, porque la intención de viaje está íntimamente ligada con la incidencia del virus". Por los tanto, Mancebo reclama que "la estadística oficial tenga en cuenta cuestiones como la población flotante, especialmente si pensamos que seguiremos conviviendo con el virus en el largo plazo. Durante toda la pandemia, la atención a nuestros clientes, turoperadores y aerolíneas, se ha basado en la unión sin fisuras y el rigor. Ahora nos encontramos en un momento clave para relanzar campañas que favorezcan un destino seguro, y no podemos basar la estrategia en una foto de la realidad que aparece movida. Debemos ser rigurosos y absolutamente fiables para nuestros clientes, tal y como hemos sido hasta ahora".

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, lamenta que "se han producido algunas cancelaciones de españoles, significativas con lo que se traslada. Nadie habla de otras poblaciones que están en riesgo extremo y nuestros datos no se ajustan a nuestras realidad demográfica".

Carlos Bárcenas, director comercial de Hoteles Servigroup, por su parte, asegura que "en nuestros hoteles se cumplen todas las medidas de seguridad y eso se respira en el ambiente. Si algún huésped alberga una mínima preocupación por lo que se pueda encontrar, al cruzar las puertas de recepción esta se desvanece por completo".