El pleno del Tribunal Constitucional ha dado el golpe definitivo al impuesto de plusvalías, al resolver la cuestión de inconstitucionalidad presentada el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra varios artículos del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, informaron a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, fuentes del alto tribunal. Se trata de la tercera sentencia dictada por el alto tribunal en relación con el impuesto de plusvalía, una de las primeras vías de financiación de los ayuntamientos, lo que le permite completar doctrina sobre esta tasa y en la práctica supone anularla de facto.

La decisión sobre la tacha constitucional que en esta ocasión se centraba en la base imponible que se debe fijar en función del beneficio obtenido con la venta contará con los votos particulares discrepantes de los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, mientras que el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, emitirá uno concurrente, es decir, que comparte el fallo acordado por la mayoría, pero no el razonamiento para llegar a él. En el debate no ha participado el magistrado Juan Antonio Xiol, porque se ha abstenido, ni tampoco Alfredo Montoya, que sigue convaleciente.

Cada dos años

La primera sentencia, de febrero de 2017, estableció que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", lo que implica que no haya que pagar el impuesto si no se obtuvo beneficio alguno con la venta de la vivienda. En teoría ese impuesto gravaba la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, pero en la práctica se debía abonar siempre, aunque hayan perdido valor. El fallo se produjo en respuesta de una norma foral de Guipúzcoa.

La segunda, dictada a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad, es de dos años más tarde y en ella se declaró inconstitucional el pago del impuesto por un importe superior al incremento o plusvalía que se ha producido en realidad. En esta ocasión el debate constitucional se ha centrado en la base imponible que se debe fijar en función del beneficio obtenido con la venta.