Yolanda Díaz reconocía este lunes que la coalición atraviesa un momento “complicado”. Y es verdad. Los baches que los dos socios han tenido que superar en estos casi dos años de convivencia han sido incontables, pero ambos han llegado a la trinchera clave: la reforma laboral. Este lunes, tras una reunión de pacificación, "constructiva, con buen tono", según la definieron, PSOE y Unidas Podemos ni siquiera pudieron salvar la barrera. La cita acabó sin acuerdo y con el emplazamiento de ambos a seguir hablando.

Los cuatro negociadores socialistas y los seis de UP se encontraron durante una hora y cuarenta minutos, aproximadamente, en la zona de Gobierno del Congreso. Era su cita tal vez más determinante desde que arrancó su andadura conjunta. Por la acumulación de conflictos y por la importancia de lo que estaba en juego. El control del desmantelamiento de la reforma del PP.

La de este lunes fue la quinta cumbre entre los socios (al menos pública): las dos primeras, en febrero y marzo de 2020, ventilaron las discrepancias a cuenta de la ley del sí es sí; la tercera, el 16 de julio del año pasado, les sirvió para relanzar su agenda de Gobierno tras la primera ola del covid, y la última, el 27 de enero de 2021, se celebró en plena tormenta por el impulso del PSOE a la ‘ley Zerolo’ y que sirvió como resumen de todas las tensiones vividas en el primer año de vida de la coalición.

Antes de la reunión de la tarde, las dos partes habían remachado sus posiciones. De forma diáfana. La primera fue Yolanda Díaz en un acto sobre la España 2050 en Santiago. El debate, dijo, no va de “quién lidera” la negociación —algo que, no obstante, sí interesa y mucho a los morados—, sino de qué se va a hacer con la legislación del mercado de trabajo.

Es decir, que el problema es “de contenidos y no de personas”. La vicepresidenta segunda acusó a los socialistas de querer mantener “el statu quo” en materia laboral y les pidió que “se aclaren”. En otras palabras, les emplazaba a decir si están dispuestos o no a derogar la norma del PP. Poco más tarde, en La Sexta, incidía en el reproche: “Parece que hay una parte del Gobierno que no quiere cumplir con los contenidos. Isa Serra, coportavoz de Podemos, fue aún más dura y explícita que Díaz: “No vamos a permitir que Calviño haga una reforma laboral al servicio y a la medida de la patronal”.

Pero el PSOE, que ha dado vueltas y vueltas sobre este asunto durante años y años, quiere rehuir ese término, “derogación”, que consideran maldito, aunque los dirigentes lo usen en mítines (ante su parroquia). El nuevo portavoz de la dirección, Felipe Sicilia, apuntó que a los que “se empeñan en la terminología”, el partido les dice que pretende “un nuevo marco” de relaciones laborales.

Eso es lo que reiteró Pedro Sánchez muy pocos minutos después, en la clausura del foro ‘Seguimiento de la recuperación: más allá del PIB’, en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos, junto a Nadia Calviño y al comisario europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni. El presidente corrigió a Díaz y remarcó que “todo el Gobierno” está comprometido con la “modernización de la legislación laboral”, y en hacerlo con consenso y con diálogo. La vicepresidenta primera, muy reforzada de nuevo por Sánchez, insistió en que la posición del Ejecutivo es unánime, en que el líder ha sido “tremendamente claro” y en que no cabe “ninguna consideración individual o personal”.

Calviño subrayó la importancia de que la visión de los ministerios más concernidos en esta reforma (Trabajo, Economía, Educación, Inclusión y Hacienda) esté representada en la posición del Gobierno. Y recordó que existe una mesa del diálogo social para el plan de recuperación que está por encima del resto de mesas que piloten los departamentos y que está encabezada por Sánchez o, en su ausencia, por ella misma. Mesa que tiene el fin de articular y cohesionar todas las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación del Ejecutivo.

Sánchez se había visto antes con la ejecutiva del PSOE y, según fuentes de Ferraz, replicó la misma argumentación de estos últimos días: que la regulación laboral es clave y debe hacerse de manera colaborativa entre los dos socios, igual que ha ocurrido con otras leyes importantes, como vivienda o los Presupuestos, y por tanto en ella tiene que estar el PSOE.

Desde fuera, el PP aprovechó la crisis en el Ejecutivo para lanzar su advertencia: Pablo Casado prometió llegar “hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral” que aprobó Mariano Rajoy en 2012 “se mantenga”. “Es absolutamente esencial”, dijo en la 24 edición del congreso de la empresa familiar, inaugurado por el Rey en Pamplona.

La cita en el Congreso de este lunes entre los socios venía caliente también por la cuestión que se ha cruzado en el debate en estos días de ruido y furia: la retirada del escaño de Alberto Rodríguez. La marejada parecía haberse pausado durante el fin de semana, tras el abandono de Unidas Podemos del diputado canario y la promesa de los morados de que no habrá querella contra Meritxell Batet. Sin embargo, Podemos elevó la tensión de nuevo al reclamar la dimisión de la presidenta del Congreso. Por "dignidad". Díaz exigió a los suyos que dejaran de hacer "ruido". Pero con ese obús contra la tercera autoridad del Estado (respaldada por cierto por el jefe de los letrados de la Cámara) era difícil esquivar el sonido.