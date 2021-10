Este martes se mantiene la huelga de maquinistas a nivel estatal que en Cataluña fue especialmente sangrante la semana pasada. Los paros siguen convocados también para los días 7, 8, 11 y 12 de octubre, estos últimos, en pleno puente del Pilar. En el caso de Rodalies, los servicios mínimos establecidos por el Departament de Treball son del 85%, pero el enconado conflicto entre trabajadores y empresa dejó a más de la mitad de los trenes previstos sin circular, y decenas de miles de viajeros se quedaron tirados en los andenes. Todo esto puede provocar serias alteraciones en el ferrocarril a pesar de que el viajero ya haya comprado su billete. ¿Tiene derecho a que le devuelvan el dinero?

A pesar de que los servicios mínimos marcados en Cataluña son más que generosos, el jueves y viernes no salieron cerca de la mitad de los trenes previstos a consecuencia de la pugna que mantienen los maquinistas con la empresa. Mientras los primeros aseguran que no han recibido la correspondiente notificación de servicios mínimos, la compañía alega que se han mandado por correo electrónico certificado, amén de un mensaje SMS enviado al correo corporativo. Así las cosas, es muy probable que un tren que debería venir no lo haga. Y ahí está el viajero con su billete ya comprado. A partir de ese momento, se pueden tomar varios caminos: