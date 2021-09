Dónde y cómo invertir corriendo los mínimos riesgos es la pregunta que se hacen muchos ahorradores a la hora de dar un paso más y convertirse en inversores. Para tratar de resolver esta duda Renta 4 Banco ha organizado el IICiclo Nacional de Conferencias para Inversores. Organizada por Prensa Ibérica y Diario de Mallorca, el pasado jueves se celebró la webinar Invierte por regiones en la que diferentes expertos analizaban las ventajas de invertir en cuatro grandes regiones: Estados Unidos, Latino América, Asia y Europa. Participaron Alejandro Varela, gestor de Renta 4 Gestora; Romualdo Trancho, de Allianz Global Investors, Ignacio Vispo, Morgan Stanley Investment Management; y Sergio López de Uralde, Groupama Asset Management. Ejerció como moderadora Susana Criado.

Sebastián Oliver, gerente de Diaroio de Mallorca, fue el encargado de dar la bienvenida tanto a los ponentes como al público que siguió vía streaming el coloquio. Oliver reconoció la dificultad que se le presenta a un ahorrador a la hora de tomar una decisión a la hora de invertir. En este sentido señaló la importancia de conocer, de la mano de expertos, qué productos son más convenientes, los sectores más rentables y las regiones con más perspectiva de crecimiento. Antes de dar paso a los ponentes, Margarita Rosselló, responsable de Renta 4 Mallorca explicó que en la situación económica actual, «la migración de la renta fija a la renta variable es un paso casi un paso obligatorio. Creo que el ahorrador ha tenido que dar el paso, convertirse en inversor y qué mejor forma que hacerlo a través del vehículo fondo de inversión». Rosselló enfatizó que éste «es el mejor vehículo porque está en manos de expertos». Rosselló afirmó que en un entorno de tipos cero «hay que asumir alguna volatilidad, por tanto la renta variable toma peso en todas las carteras de los clientes». Rosselló argumentó que la recuperación económica continúa adelante pero de una forma moderada matizando que esta recuperación «no está exenta de baches». Añadió que «no descartamos una volatilidad sobre todo ante diversos riesgos como datos de crecimiento, la evolución de inflacción, situación en China», pero al mismo tiempo auguró tranquilidad en el corto plazo. «Cada persona tiene que tener muy claro su perfil de inversor y ahí ponderará los activos que va eligiendo de renta variable o de los sectores determinados según su riesgo. De esta forma estamos seguros que el ahorrador se convertirá en inversor», advirtió la experta.

Tras la intervención de Rosselló, se dio paso a los expertos de las cuatro gestoras invitadas. Los ponentes coincidieron en señalar los beneficios de diversificar la inversión por regiones mencionando que entre otras cuestiones, de este modo se mitiga el riesgo. «Una de las ventajas de la globalización es que cualquier inversor puede comprar el mundo», dijo Sergio López de Uralde. Por su parte, Alejandro Varela aconsejó «incorporar elementos compensados y diferentes, buscando la seguridad y discriminando la volatilidad». IgnacioVispo incidió en que «la cartera tenga sentido y evitar solapamientos» y subrayó las bondades de contar con la ayuda de asesores y gestores a la hora de tomar decisiones. Romualdo Trancho, argumentó que invertir por regiones ofrece «la libertad de elegir compañías y realizar una diversificación muy eficiente» y señaló la ventaja de la exposición a diferentes divisas.

Valoración de las regiones

Trancho recordó que la región Asia-Pacífico es especialmente interesante por «crecimiento, innovación, demografía y megatendencias del mundo de la inversión». Incidió en que crece por encima de lo que va a crecer el mundo: «Esa es la clave de la inversión que las compañías den beneficios por encima del mercado». Dibujó un horizonte despejado en la región pese a la reciente crisis de la inmobiliaria china Evergrande: «Asia-Pacífico es mucho más que China. Es posible que haya un efecto contagio a corto plazo, pero, pese a la volatilidad reciente, la visión es positiva». Recalcó además, que esta región es muy importante como parte de una inversión estratégica: «siempre tiene que estar presente», opinó. Finalmente Trancho señaló que en cuanto a sostenibilidad «Asia progresa adecuadamente» en una tendencia que ya es global.

Alejandro Varela enumeró los retos a los que se enfrenta Latino América y en este sentido mencionó la digitalización y las infraestructuras. Como ventajas recordó que el 40% de la riqueza natural mundial se halla en esa zona y también «su idónea demografía». Varela reconoció que la región ha sido la más castigada por la pandemia, pero matizó que se encuentra en recuperación. Como nota positiva apuntó que de nuevo hay una demanda muy fuerte de materias primas. En cuanto a las claves a tener en cuenta a la hora de invertir en ese área, Varela indicó la evolución del dólar, el crecimiento, las condiciones financieras y las materias primas. «Los cambios políticos generan mucho ruido y una volatilidad que se puede aprovechar. Lo hemos visto en Perú y en México», recordó Varela. Por otra parte mencionó que contrariamente a lo que pueda parecer, la zona pasa el examen de la sostenibilidad con un notable.

Ignacio Vispo destacó que los últimos dos años han sido «muy curiosos» en Estados Unidos. De 2020 destacó la importancia de haber sido selectivos y la gran diferencia habida entre «ganadores y perdedores». En cuanto a 2021 mencionó que está siendo un año excelente y volvió a enfatizar la importancia de ser selectivos en la inversión y de realizar una gestión activa. Sobre la región destacó la disrupción como modo de conducirse tanto en lo que respecta a las nuevas compañías como a los inversores: «Hay que entender donde van a estar las compañías en el futuro», remarcó. En este sentido señaló que es importante «detectar las próximas ideas que van a generar un cambio en el modo de vivir» como uno de los criterios para elegir las compañías en las que se va a invertir. Admitió que en sostenibilidad Estados Unidos «ha estado por detrás, pero esto está cambiando».

Sergio López de Uralde se centró en las opciones de inversión en Europa. Reconoció en primer lugar que las grandes compañías del viejo continente «son arcaicas» y «aburridas» a ojos del inversor. Sin embargo López de Uralde destacó que en Europa «hay pequeñas y medianas empresas que son joyas en sectores como la innovación tecnológica, la salud y la industria de la automoción». En este sentido reconoció que «Europa sí, pero no todo vale en Europa» e insistió en que hay que invertir en empresas de calidad. En cuanto a la situación de la región, mencionó la política monetaria de expansión y la política fiscal agresiva al tiempo que recordó la inyección de capital prevista por el plan Next Generation que tiene como eje la sostenibilidad y digitalización d ela economía europea. López de Uralde recordó que Europa es pionera de la sostenibilidad y que los criterios no son negociables puesto que se trata «de una demanda de la sociedad europea»

Las estrategias propuestas

IgnacioVispo recomendó la Morgan Stanley US Advantage, una cartera de gestión activa de entre 30 y 50 compañías pensada para el medio y largo plazo. «Buscamos ideas disruptivas que tengan ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Es una cartera muy fuerte», remachó Vispo.

Alejandro Varela recomendó invertir en Renta 4 Acciones Globales «un producto español con valores muy sólidos» en el que se elige la ponderación por países y en el que están presentes sectores muy diversos. Varela recalcó que Renta 4 conoce bien la región al estar presente en la misma a través de oficinas en Chile, Perú y Colombia.

Romualdo Trancho destacó la cartera Allianz Oriental Income ‘94 con una selección de entre 60 y 70 compañías en la que no hay restricciones ni geográficas ni sectoriales. Destacó la capacidad de análisis y la liquidez para rebajar la volatilidad del producto. «La zona hay que tenerla en cartera y adaptarla. No dejaría de estar en la región por lo que está pasando en China», insistió.

López de Uralde presentó el fondo Groupama Avenir Europe que selecciona compañías que creen valor a largo plazo. «Los selectores tratan de identificar empresas que son líderes, con equipos de gran nivel que pertenecen a un mercado en crecimiento. »tenemos entre 40 y 45 valores en cartera con una rotación muy baja y de tres sectores: tecnológico, salud e industrial».